Как неопределенность разрушает изнутри

Это генетически обусловлено.

Страх неизвестности по интенсивности похож на боязнь смерти, объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Неопределённость способна вводить нас в тяжелейший неосознаваемый стресс. Мы проживаем его и психологически, и физиологически. Неопределённость разрушает нас внутренне. Это обусловлено генно-биологическим фактором. Когда мы были древними людьми, то определённость и предсказуемость помогали нам выживать. Нужно было делать всё привычное для того, чтобы ты просто не умер. На уровне бессознательного мы все до сих пор управляемы этой программой, она экзистенциальная, это как страх смерти.

Мы в своём развитии пошли сильно дальше, чем кроманьонские люди. Для нас страх неопределённости в том первозданном виде, который берёг когда-то тех древних людей, он сейчас для нас как генный рудимент. То есть это то явление, которое не столь актуально сейчас. Неопределённость сопровождает нас всю жизнь, и мы умудряемся в ней существовать».