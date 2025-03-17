Психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) попытались выяснить, когда у людей после расставания исчезают чувства к бывшим, сообщает Naked Science.

В рамках исследования ученые опросили 320 переживших разрыв после длительных отношений людей (возраст респондентов — около 30 лет, 57 % — женщины, средний срок с момента прекращения отношений — пять лет, стаж в паре — 4,6 года). Участники заполняли анкеты с вопросами о партнерах и — для сравнения — о друзьях, родственниках и чужих людях, о новых отношениях, оценивали свои чувства и ожидания и указывали, кто был инициатором расставания.

В итоге оказалось, что привязанность к бывшими возлюбленным постепенно ослабевала и их начинали воспринимать как просто знакомых. В среднем этот процесс занимал чуть более четырех лет, а окончательный эмоциональный разрыв наступал спустя восемь лет.

Однако так происходило не у всех: некоторые даже годы спустя не могли воспринимать бывших как посторонних. Особенно это касалось респондентов с тревожным типом привязанности и тех, кто продолжал общаться с экс-партнерами. Кстати, общие дети сразу после расставания временно усиливали связь, но далее она слабела быстрее, чем у бездетных. Примечательно, что ни пол, ни новые отношения не влияли на скорость исчезновения чувств.

Сообщение Американские психологи подсчитали срок исчезновения чувств к бывшим появились сначала на Москва Меняется.