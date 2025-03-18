Как повторение одного и того же опыта влияет на нашу память

Способность вспоминать прошлые события требует информации о том, что произошло, а также когда и где — но поскольку воспоминания не имеют хронологических меток, восприятие времени их формирования может быть ошибочным. Исследования показывают, что повторение одного и того же опыта заставляет считать его все более поздним. И это кажется логичным: повторяющиеся события активируют воспоминания о предыдущих случаях, потенциально усиливая исходное воспоминание, а без такого подкрепления память ослабевает.

© Naukatv.ru

Однако новое исследование, статья о котором подготовлена для печати в журнале Psychological Science, дало диаметрально противоположные результаты.

Бринн Шерман из Пенсильванского университета и ее коллеги провели серию опытов, чтобы выяснить, как многократное просмотр изображения влияет на восприятие того, когда его впервые увидели. Участникам экспериментов показывали пять блоков по 50 изображений, причем некоторые изображения показывались только один раз, а другие повторялись два, три или пять раз. Затем участников просили отметить, когда они впервые увидели каждое изображение, на временной шкале.

Оказалось, испытуемые не только лучше запоминали изображения, которые видели несколько раз (что согласуется с идеей, что повторение усиливает память), но и считали, что повторяющиеся изображения появились раньше, чем на самом деле. Этот эффект усиливался с увеличением числа повторений: изображения, показанные пять раз, воспринимались как более давние, чем те, что показывались три раза, и так далее.

Участники могли попытаться выяснить, когда они впервые увидели изображение, используя определенные стратегии, например, предполагая, что что-то должно было произойти гораздо раньше, если это можно было повторить, допустила Шерман. Но в последующем опросе все они отрицали, что прибегали к каким-то ухищрениям.

«Поэтому мы думаем, что это может быть какой-то настоящий эффект памяти, а не просто эвристика», — подчеркнула ученая.

Чтобы проверить, сохраняется ли иллюзия в течение более длительного времени, исследователи провели эксперимент длительностью в неделю, где участники каждый день с понедельника по пятницу просматривали блок из 100 изображений, а затем проходили тест на память в следующий понедельник — эффект временного повторения все еще наблюдался.

«То, что наш эффект противоречит прежним исследованиям, может указывать на разные механизмы запоминания, включающиеся, когда что-то произошло впервые и когда что-то произошло в последний раз», — предположила Шерман.

Открытие сложно согласовать с текущими представлениями о памяти, заметил профессор Александр Истон из Даремского университета в Англии:

«Оно предполагает, что существует какой-то другой механизм, который влияет на наши воспоминания и помогает нам понять, когда что-то произошло».

Вероятно, это можно объяснить тем, как мозг воспринимает время, допустил Мартин Винер из Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Например, теории времени, основанные на величине, предполагают, что мозг воспринимает промежутки времени так же, как физический размер. «Возможно, повторяющиеся события увеличивают "размер" времени для этого события», что создает ощущение, что оно случилось давно, пояснил он.