Женщина рассказала, как забеременела после вазэктомии мужа

Писательница Аша Дор рассказала, как забеременела после вазэктомии мужа. Колонку женщины опубликовало издание Huffington Post.

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По словам Дор, ее муж сделал вазэктомию, однако они продолжали предохраняться, пока он не вернулся с контрольного приема и не объявил, что его бесплодие подтверждено. Пару месяцев спустя женщина, уже воспитывавшая к тому моменту двоих детей, наткнулась на старый тест на беременность в шкафчике и решила использовать его ради шутки.

«После пяти лет работы из дома и воспитания наших детей во время частых военных командировок мужа я была взволнована, что наконец-то смогу сосредоточиться на своей карьере. Но когда появился знак «плюс», мое тело охватило тихое чувство ужаса. За этим последовал стыд за то, что я чувствую что-то, кроме радости, в ответ на идею еще одного ребенка, и за то, что я сразу поняла: муж солгал о вазэктомии», — Аша Дор, писательница.

Дор уточнила, что стала ловить мужа на лжи еще после рождения первого ребенка: он предлагал провести время с новорожденным, чтобы жена сходила в спортзал, а когда та возвращалась, дочь рыдала от голода, а бутылочки сцеженного грудного молока были нетронутыми.

«Я покормил ее сразу после того, как ты ушла», — отвечал он.

Однажды он несколько дней искал пропавшие сапоги жены вместе с ней, а потом признался, что выбросил их.

Узнав о третьей беременности, женщина почувствовала ужас: она потеряла контроль над собственным телом из-за самого близкого человека. За ужином напрямую спросила, соврал ли он о вазэктомии.

«Я не хотел иметь дело с повторным приемом», — ответил он.

После разговора пара решила развестись.

«Но я не бросила работу и аспирантуру. Муж исчез, как только наш брак распался, но я и так все делала сама последние два года: просыпалась в 5 утра, чтобы собрать всех в детский сад, отвозила, шла на занятия, ходила на работу, забирала детей, играла с ними, купала и кормила, укладывала спать и училась по ночам. Тот факт, что мы все выжили, заставляет меня чувствовать себя самым счастливым человеком на свете», — Аша Дор, писательница.

Ранее уролог, андролог Карен Мкртчян рассказал, что вазэктомия (мужская стерилизация) — это самый надежный способ контрацепции. При вазэктомии мужчине удаляют или перевязывают части семявыводящих протоков, но его сексуальная активность сохраняется.