Наша память ненадежна: как формируются ложные воспоминания

Научно доказано, что наши воспоминания удивительно податливы. Из-за этого мы можем помнить даже то, чего не было.

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К сожалению, в нашем сознании нет идеального воспроизведения предыдущих событий. Это значит, что наша память подвержена ошибкам.

Ложные воспоминания представляют собой ошибки памяти, которые происходят, когда мы помним прошлое событие иначе, чем оно произошло. К примеру, мы можем думать, что приняли лекарство, хотя это было не так.

При этом в целом наши воспоминания не настолько точны, как мы думаем. Один из способов понять, что воспоминание реально, — сравнить его с нашими знаниями о мире. Несмотря на это, эксперименты демонстрируют, что памятью можно манипулировать. К примеру, в парадигме ложной памяти Диза-Редигера-Макдермотта людям дают списки слов и проверяют их на запоминание связанного с этими списками слова. Если у вас будут слова «ёлка», «украшение», «мишура», «торт», «подарок» и т. д., то вы, скорее всего, неправильно вспомните, что у вас было также слово «Рождество».

© Matthew Holland

Ещё один метод воздействия на память — это инфляция памяти. В ходе этого эксперимента людей просят представить определённое событие, а потом спрашивают, было ли оно на самом деле. Это может в итоге создать у человека ложное чувство узнавания.

При этом профессор Крис Бревин из Лондонского университетского колледжа считает: тот факт, что у нас могут появиться случайные и новые воспоминания, гораздо менее реалистичен, чем кажется. Это согласуется с тем, что людей можно заставить поверить в то, что они потерялись в детстве, но нельзя заставить поверить в то, что им делали клизму. Кроме того, некоторые из нас могут быть более уязвимы к вере в ложные воспоминания, чем другие. Выше риск у людей, находящихся под воздействием наркотиков или алкоголя, либо уже имеющих проблемы с памятью.

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