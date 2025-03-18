Елизавета Боярская ответила, что ей не нравится в отношениях с мужчинами

Российская актриса Елизавета Боярская рассказала, что в отношениях с мужчинами ей не нравится, когда ее пытаются переделать, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, необходимо принимать жизненный выбор партнера.

Не нравится, когда пытаются переделать, навязать свои привычки какие-то. <...> Важно принимать выбор жизни. <...> Мне кажется, это важно, — сказала актриса.

Ранее психолог Марианна Абравитова предположила, что певица Алсу не может построить новые отношения после развода с предпринимателем Яном Абрамовым, поскольку страдает от чувства вины и переживает перестройку мировоззрения. По ее мнению, артистке необходимо принять и отпустить эту ситуацию. Эксперт считает, что певица еще сможет повторно выйти замуж, но это произойдет не скоро.

Другой психолог Александра Миллер заявил, что хорошие и крепкие отношения можно построить только с подходящим партнером. По ее словам, работа над собой не поможет спастись от одиночества. Он добавил, что не обязательно жить всю жизнь с одним человеком. По ее словам, главная задача — быть счастливыми, потому что жизнь не такая длинная, как кажется.