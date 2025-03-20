Психолог объяснил, как реагировать на измену в отношениях

Реакция на измену партнера в отношениях зависит от ее характера. Об этом рассказал психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский, передает Pravda.Ru.

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Он пояснил, что в случае, если это многолетняя измена с сильными чувствами к другому человеку, отношения вероятнее всего придется прекратить. При этом кратковременные связи позволяют исправить ситуацию и сохранить взаимоотношения, если получится проработать травму.

Эксперт уточнил, что успешная проработка требует покаяния и признания со стороны изменившего партнера. Кроме того, оба человека должны быть готовы изменить свои отношения к лучшему.

«Если же после измены отношения не улучшаются, то проработка боли становится затруднительной», — заключил Зберовский.

Клинический психолог Дарья Сальникова до этого говорила, что зачастую люди ошибаются, полагая, что партнер после измены не изменится и будет поступать также. Она подчеркнула, что у человека нет хрустального шара, который предсказывает действия возлюбленного наперед. Эксперт добавила, что к возвращению отношений стоит подходить с позиции следователя — доверять фактам, наблюдать, но не кидаться в омут с головой.