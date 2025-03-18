Сексолог поработала в Китае и рассказала о странностях местных женщин

Сексолог Кики Мари из Австралии поработала в Китае и удивилась открытости местных женщин в отношении своего тела. Об этом она рассказала Daily Mail.

Мари проводила семинары в декабре 2024 года, на которых учила женщин получать удовольствие от секса. Раньше, как рассказывает женщина, она в основном работала с европейками, американками и австралийками, поэтому сразу заметила странности китаянок. По словам Мари, они открыто рыгаются и испускают газы.

Кроме того, китаянки более открыты в вопросе менструаций. Как объясняет Мари, западные женщины всегда пытаются завернуть прокладки с менструальной кровью, прежде чем выкинуть, потому что испытывают стыд. Китаянкам не свойственно такое поведение, они не пытаются ничего скрыть.

«И, честно говоря, я думаю, что это невероятно», — призналась сексолог.

В китайской культуре Мари также понравилось нежное обращение женщин друг к другу.

«Женщины здесь называют друг друга "сестра" или "тетя" в зависимости от их возраста, что очень приятно», — объяснила она.

Еще одна особенность китайского общества, поразившая Мари, — возраст согласия. В большинстве западных стран возраст согласия наступает в 16 лет, в Китае — в 14 лет. Она призналась, что ей было сложно вести некоторые занятия, потому что в Китае совсем другое понимание термина «изнасилование» по сравнению с западным миром. Китаянки просто не могли понять, почему они должны проговаривать свое согласие перед половым актом.

Также сексолог отметила, что в Китае очень строго относятся к возрасту женщин. По словам Мари, китайское общество заставляет женщин оставаться молодыми как можно дольше и быстрее вступать в браки.

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Ранее россиянка, поступившая в Международный Университет Кипра, отметила, что местные жители умеют поддерживать ощущение безопасности. По словам девушки, открытость и простота местных жителей стали для нее культурным шоком.