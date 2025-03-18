Психологи назвали занятия, которые делают хорошим любой день

Наука установила наконец универсальные для большинства из нас факторы, которые отличают хороший день от плохого — и среди них, как ни странно, поездки на работу.

© Naukatv.ru

Психологи подвергли тщательному анализу с использованием методов машинного обучения данные Американского исследования использования времени за 2013 и 2021 годы, в котором измерялось время, которое люди тратят на более чем 100 видов деятельности. Результаты соотнесли с оценкой прошедшего дня, которую давали опрошенные. Выводы опубликованы на сервере препринтов PsyArXiv.

Они таковы:

просто общение свыше 30 минут делает день хорошим, но при продолжительности более 2 часов этот эффект уже не нарастает;

времяпрепровождение с друзьями имеет «почти безгранично положительный эффект» — то есть не надоедает, даже если продолжается 5—6 часов;

работа никак не влияет на восприятие дня, если она продолжается меньше 6 часов, если больше — все, день испорчен;

поездки на работу до 15 минут не играли никакой роли в 2013 году, но стали ассоциироваться с хорошим днем в 2021-м — «возможно, из-за эмоциональных преимуществ выхода из дома во время пандемии COVID-19».

В целом, несмотря на разительно изменившийся за эти годы мир, приятные и неприятные занятия остались приблизительно теми же.

Авторы исследования надеются, что их результаты помогут нам максимально эффективно использовать свое время.

«Понимая оптимальные дозы обычных занятий, мы теперь знаем больше о рецепте хорошего дня и, следовательно, о рецепте хорошей жизни», — пишут они.

Идеальный день, по расчетам компьютерной модели — выходной, проведенный с семьей и желательно с пользой в виде спорта (не более 4 часов).

В анализе могли быть учтены не все обстоятельства, прокомментировала профессор Соня Любомирски из Калифорнийского университета в Риверсайде.

«Тем не менее, эти выводы полностью соответствуют экспериментальным данным, которые показывают, что когда вы просите людей больше общаться [с близкими], они сообщают о большем счастье, улучшении настроения и укреплении связей», — добавила она.

Впрочем, авторы исследования и сами предупредили, что оно сугубо описательное, то есть не устанавливает причинно-следственных связей: например, поездки за едой могут быть связаны с хорошим днем не сами по себе, а потому что это ужин в ресторане, а не дома.