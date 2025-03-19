Врач объяснил вещие сны

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов объяснил феномен вещих снов. В беседе с «Известиями» он рассказал, действительно ли человек может видеть пророческие сновидения.

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По словам врача, люди видят сновидения в фазе быстрого сна, которая занимает примерно четверть от общего времени ночного отдыха. Чаще всего вещие сны — это самообман или случайное совпадение приснившихся деталей с реальными событиями, отметил врач. Полуэктов обратил внимание на то, что сновидения формируются только из знакомых человеку воспоминаний и не могут содержать того, с чем он не сталкивался ранее.

При этом, продолжил Полуэктов, в состоянии бодрствования человек в своих мыслях все время строит картину будущего. Такая обычная работа мозга днем действительно позволяет человеку предвидеть какие-либо события и избежать нежелательных ситуаций в будущем, отметил врач.

«Благодаря поступающей от органов чувств новой информации эта картина будущего — прогноз еще не наступивших событий, постоянно меняется, уточняется. Сновидения же сотканы только из воспоминаний», — сказал Полуэктов.

Однако в некоторых случаях, допускает сомнолог, возможны так называемые сновидения-умозаключения — это может произойти, если на основе воспоминаний о каких-либо событиях мозг и во сне продолжит строить картину будущего, в чем-то совпадающей с тем, что произойдет на самом деле.

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