Почему мы часто не замечаем «красные флаги» в партнере
Отношения — это всегда путь поиска баланса между любовью и реальностью. Часто в стремлении к идеализированному союзу мы закрываем глаза на недостатки партнера и начинаем оправдывать поведение, которое в дальнейшем может стать причиной страданий. Почему так происходит и как это влияет на наше восприятие отношений, рассказала психолог Елена Ильина в беседе с «Рамблером».
Причины самообмана в отношениях
1. Копирование модели родительских отношений
Мы бессознательно стремимся к отношениям с людьми, которые напоминают нам родителя своего пола
Если в семье, где вы росли, мать была активной и властной, а отец — мягким и послушным, вы бессознательно можете выбрать себе партнера, похожего на одного из этих людей. Например, дочь, выросшая с «послушным» отцом, выбирает мягкого мужчину, но со временем начинает жаловаться на его пассивность и мечтать о более решительном партнере.
2. Желание изменить партнера
Другая причина самообмана — это уверенность, что вы можете «исправить» человека. Этот сценарий часто встречается, когда человек остается в отношениях с партнером, страдающим от зависимости (например, алкоголизма). В таких случаях мы часто оправдываем свое поведение тем, что «он без меня пропадет».
Это очень распространенная ситуация, особенно в контексте так называемого треугольника Карпмана — «преследователь-спасатель-жертва». Такое поведение может повторяться в новых отношениях, даже если предыдущие закончились
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3. Низкая самооценка и страх одиночества
Страх одиночества и оправдание насилия или плохого отношения со стороны партнера — это еще одна форма самообмана, с которой люди сталкиваются в отношениях
Люди с заниженной самооценкой часто говорят себе: «Я не достойна лучшего», «Меня никто не полюбит» или «Если он меня бьет, значит, я сама виновата». Это чувство неуверенности заставляет оставаться в отношениях, даже если они приносят страдания.
Как выйти из самообмана?
Признание проблемы — первый шаг на пути к исцелению. Признайте, что вам не нравится ваше положение и начните работать над собой, чтобы увидеть реальность такой, какая она есть.
Не забывайте, что вы не одиноки на пути к улучшению. Если вам нужна помощь, не бойтесь обратиться к друзьям, семье или квалифицированному психологу.
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