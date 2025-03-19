Почему мы часто не замечаем «красные флаги» в партнере

Отношения — это всегда путь поиска баланса между любовью и реальностью. Часто в стремлении к идеализированному союзу мы закрываем глаза на недостатки партнера и начинаем оправдывать поведение, которое в дальнейшем может стать причиной страданий. Почему так происходит и как это влияет на наше восприятие отношений, рассказала психолог Елена Ильина в беседе с «‎Рамблером».

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Причины самообмана в отношениях

1. Копирование модели родительских отношений

Мы бессознательно стремимся к отношениям с людьми, которые напоминают нам родителя своего пола Ильина Елена Викторовна Клинический психолог, сексолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная"

Если в семье, где вы росли, мать была активной и властной, а отец — мягким и послушным, вы бессознательно можете выбрать себе партнера, похожего на одного из этих людей. Например, дочь, выросшая с «послушным» отцом, выбирает мягкого мужчину, но со временем начинает жаловаться на его пассивность и мечтать о более решительном партнере.

2. Желание изменить партнера

Другая причина самообмана — это уверенность, что вы можете «исправить» человека. Этот сценарий часто встречается, когда человек остается в отношениях с партнером, страдающим от зависимости (например, алкоголизма). В таких случаях мы часто оправдываем свое поведение тем, что «он без меня пропадет».

Это очень распространенная ситуация, особенно в контексте так называемого треугольника Карпмана — «преследователь-спасатель-жертва». Такое поведение может повторяться в новых отношениях, даже если предыдущие закончились Ильина Елена Викторовна Клинический психолог, сексолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная"

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3. Низкая самооценка и страх одиночества

Страх одиночества и оправдание насилия или плохого отношения со стороны партнера — это еще одна форма самообмана, с которой люди сталкиваются в отношениях Ильина Елена Викторовна Клинический психолог, сексолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная"

Люди с заниженной самооценкой часто говорят себе: «Я не достойна лучшего», «Меня никто не полюбит» или «Если он меня бьет, значит, я сама виновата». Это чувство неуверенности заставляет оставаться в отношениях, даже если они приносят страдания.

Как выйти из самообмана?

Признание проблемы — первый шаг на пути к исцелению. Признайте, что вам не нравится ваше положение и начните работать над собой, чтобы увидеть реальность такой, какая она есть.

Не забывайте, что вы не одиноки на пути к улучшению. Если вам нужна помощь, не бойтесь обратиться к друзьям, семье или квалифицированному психологу.

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