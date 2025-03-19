Психолог объяснила, нормально ли разговаривать с самим собой

Диалог с самим собой или проговаривание мыслей и идей предмету помогает снизить уровень тревоги и не является патологией, рассказала NEWS.ru психолог Дарья Яушева. Она объяснила, что подобная методика позволяет структурировать мышление и лучше понять свои эмоции.

У IT-специалистов, например, есть «метод резиновой уточки», когда они свои идеи и размышления рассказывают внешнему предмету. Это помогает выгрузить варианты решений, которые уже есть, посмотреть на ситуацию с новой стороны, прийти к инсайту. В целом многие люди проговаривают сложные задачи, рассуждают вслух или комментируют свои действия — это способ структурировать мышление. Такой диалог помогает снизить тревогу, лучше понять свои эмоции и мотивы. В большинстве случаев говорить с собой — это не звоночек, а вполне себе здоровая привычка, — сказала Яушева.

При этом, по ее словам, разговоры не должны становиться навязчивыми и мешать повседневной жизни. Психолог добавила, что, если диалог сопровождается галлюцинациями и ощущением чужого присутствия, следует начать беспокоиться о своем состоянии.

Если человек разговаривает не просто с собой, а с воображаемыми собеседниками, не осознавая этого, или диалог наполнен агрессивными, угрожающими фразами, в этом случае стоит проконсультироваться со специалистом, — объяснила Яушева.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина заявила, что хейтвотчинг, когда люди специально хотят получить порцию негатива, может быть полезен для эмоциональной разрядки и даже саморазвития. По ее словам, негативный контент помогает почувствовать себя живым.