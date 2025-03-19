Психолог рассказала, что означает наличие татуировок на теле

Их выгодно показывать во время «авторитарных переговоров».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Эльда Медоева.

«Если у нас есть татуировки на теле — это наши рисунки индивидуальные. Мы можем решить, если они скрытые, показываем мы их или нет. Татуировка — это не про индивидуальность. Татуировка означает свободу мнения и смелость не идти против мнения окружающих, а смелость заявить о том, о чём я на самом деле думаю. Поэтому, когда мы показываем какие-то рисунки на своём теле, мы говорим: «Попробуй заставить». То есть если я не согласен, я буду отстаивать свою точку зрения. И мы должны понимать, выгодно ли нам показывать именно эту позицию в данных переговорах или нет. Если татуировка на руке, мы можем прийти с длинными рукавами, а потом в процессе, если мы понимаем, что авторитарный стиль ведения переговоров или что-то идёт не так, мы можем закатать рукава и показать: «Подождите-ка, здесь всё-таки есть о чём ещё поговорить».

Ранее психолог рассказала о наличии «зашифрованных проблем» у людей с татуировками и пирсингом.