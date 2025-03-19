Мужчина опробовал технику контроля эякуляции и разочаровался

32-летний мужчина по имени Альфредо опробовал популярную технику для увеличения продолжительности полового акта, но получил неожиданный результат и разочаровался. Его историю приводит издание The Guardian.

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32-летний Альфредо рассказал, что самая его большая проблема в постели — это ранняя эякуляция. По его словам, он опробовал много техник по контролю оргазма. Одна из них оказалась наиболее неудачной, считает мужчина.

«Я пытался думать о других вещах, но я прекратил это, потому что мой разум полностью переключается и уносит меня в абсолютно другое место. Однажды во время секса я вспомнил, что забыл вынести мусор, и сказал это, не прекращая процесса», — вспоминает он.

По словам молодого человека, после этого случая он сделал вывод, что нужно искать другие методы улучшить свое сексуальное мастерство.

«Я думаю, лучший способ — это долгая прелюдия. Я стараюсь, чтобы у моей партнерши был хотя бы один оргазм», — заключил Альфредо.

Ранее мужчина пожаловался, что несколько недель не может спать в собственной постели из-за новой привычки жены. По его словам, супруга полюбила слушать звуки китов и стала включать их каждую ночь.