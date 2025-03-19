Чем люди заменяют поход к психологу

Более половины россиян — 70 процентов — ни разу не были у психолога, а 90 процентов из них считают таких специалистов как минимум бесполезными. Соответствующие данные показало исследование, проведенное журналистами.

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Лишь треть респондентов посещали психолога, некоторые из них постоянно находятся в терапии. Единичные опрошенные сообщили, что говорили с психологом единожды и этого хватило, чтобы сделать вывод, что это «не мое».

У респондентов спрашивали, как они снимают стресс и какие используют приемы для эмоциональной разгрузки, если к психологу ходить не хочется. Среди популярных ответов были беседы с близкими людьми, причем у большинства — с романтическим партнером, просмотр сериалов и употребление спиртного, несмотря на противоположные рекомендации специалистов.

Некоторые россияне в ходе опроса признались, что снимают стресс с помощью поездки за рулем и спортзала, кому-то помогает готовка. Среди непопулярных ответов — баня, собака и вкусный борщ, сообщает Life.ru.

Ранее стало известно, что россиянки отказываются от секса 14 февраля, чтобы не родить Скорпиона. Астролог Бэлла Винкс прокомментировала такое желание женщин.

Также в преддверии 8 Марта россиянки рассказали о том, что хотели бы получить в подарок. Большинство из них отдало предпочтение сертификатам на прием к врачу, а не цветам или конфетам.