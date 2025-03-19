Что такое эйджизм и как дать отпор, если вы с ним столкнулись

Учимся отстаивать границы на работе, учёбе и в отношениях.

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Кажется, что с каждым годом общество становится всё более продвинутым. Многие работодатели с большим энтузиазмом нанимают и совсем «зелёных» студентов, и соискателям-пенсионерам не отказывают. Однако параллельно существует эйджизм, который становится серьёзной преградой для талантливых и перспективных сотрудников. Разбираемся, что это за явление и как оно влияет на рынок труда.

«В одном случае молодёжь недооценивают, считая её неопытной, в другом — людей постарше «списывают» с рынка труда, полагая, что они не могут адаптироваться к новым условиям. Это ограничивает права, снижает возможности и мешает полноценному участию в жизни общества», — Дмитрий Регеша, психолог, гипнотерапевт.

Что такое эйджизм

Эйджизм — дискриминация по возрастному признаку, основанная на стереотипах и предрассудках. Проще говоря, когда вам отказывают в устройстве на работу, потому что вы «слишком молоды» или «слишком стары». Термин придумал Роберт Батлер ещё в 1969 году, изучая предвзятое отношение к пожилым людям. Со временем эта тема не потеряла своей актуальности.

Хотя термин «эйджизм» возник лишь в конце 60-х, само явление существовало на протяжении всей истории человечества. В древние времена возрастной статус был строго закреплён: старшие члены общества обладали уважением, а молодые – силой и перспективами. Однако со временем баланс изменился.

В индустриальную эпоху, когда ценность людей стали измерять в производительности, пожилые оказались в менее выгодном положении. Их стали воспринимать как неэффективных работников, а молодёжь — как неопытную и недостаточно компетентную. Суть эйджизма заключается в том, что именно возраст становится определяющим фактором в оценке способностей человека, а не его навыки, знания или личностные качества.

Как проявляется эйджизм

На сегодня проблема только расширилась. Теперь эйджизм бьёт и по молодёжи, которая «ещё ничего не понимает», и по людям за 40, которым «уже поздно что-то менять». В результате получается абсурдная ситуация: идеальный возраст, по мнению общества, длится ровно один день — вчера вы были неопытны, а завтра уже время ушло.

Считается, что самая большая проблема эйджизма заключается в том, что он кажется безобидным. Никто не возмущается, когда слышит: «Ну что ты понимаешь, тебе 20 лет!» или «В твоём возрасте уже пора успокоиться». Но ведь на самом деле эти фразы не просто обесценивают человека, а подсознательно формируют в нём чувство несоответствия и загоняют в жёсткие рамки, которых могло бы и не быть.

На консультациях я часто слышу, как клиенты рассказывают о таких «установках», полученных от родителей, коллег или близких. Эти слова не просто ограничивают их в росте и самовыражении, но и могут вызывать тревожность, неуверенность в себе и страх перед новыми возможностями. Когда человек начинает верить, что ему уже «поздно», он сам лишает себя шанса на развитие.

В странах Азии уважение к пожилым людям закреплено традициями и на правовом уровне, хотя и там культура меняется под влиянием западных ценностей. В США и Канаде господствует культ молодости, но есть законы против дискриминации. В Европе существуют программы поддержки пожилых работников.

В странах СНГ эйджизм проявляется по-разному. С одной стороны, во многих постсоветских странах сохраняется уважение по отношению к пожилым людям, особенно в семейном кругу. С другой стороны, на рынке труда люди после 50 часто сталкиваются с предвзятостью: работодатели предпочитают молодых сотрудников, считая старших «менее гибкими» и «медленно адаптирующимися к технологиям». В то же время молодёжь может испытывать давление от общества, ожидающего от них «жизненной стабильности» к определённому возрасту — будь то работа, брак или дети.

Формы эйджизма

Рынок труда — одна из главных сфер, где эйджизм заметен особенно ярко. Работодатели часто устанавливают возрастные ограничения, даже если для выполнения работы это не имеет никакого значения. Молодые специалисты слышат: «Вам не хватает опыта», а люди старшего поколения сталкиваются с мнением, что они не смогут адаптироваться к новым стандартам.

Вакансии с формулировками «молодая амбициозная команда», «ищем специалиста до 35 лет» встречаются повсеместно, несмотря на то что такие требования нарушают принципы равноправия. Для многих кандидатов это становится барьером: молодёжь не может развиваться на рабочем месте из-за недостатка стажа, а люди за 45 — из-за стереотипов о низкой обучаемости. В итоге рынок теряет талантливых специалистов, а соискатели — возможность работать по призванию.

СМИ формируют общественное мнение, а значит, и стереотипы, связанные с возрастом. В рекламе, кино и журналистике возрастные группы часто изображаются шаблонно: новое поколение как неопытные, но энергичные мечтатели, а пожилые — как люди, чья жизнь уже завершена. В новостях, посвящённых успеху, часто подчёркивается возраст: «Предприниматель добился успеха в 25 лет» или «Писатель выпустил дебютную книгу в 60». Возникает ощущение, что либо ты должен преуспеть как можно раньше, либо стать исключением из правил.

В рекламе эйджизм проявляется в культуре «вечной молодости». Косметическая индустрия активно продвигает антивозрастные продукты, внушая, что старение — это проблема, которую нужно решать. В результате люди начинают воспринимать возраст не как естественный процесс, а как нечто нежелательное, с чем нужно бороться.

В социальной среде возраст часто становится определяющим фактором, диктующим человеку, что ему «положено» делать, а от чего «пора отказаться». В семье родители могут навязывать детям установку, что в определённом возрасте они должны добиться конкретных результатов: к 25 годам получить высшее образование, к 30 — обзавестись семьёй, родить детей, а к 40 — иметь устоявшуюся карьеру. Это формирует жёсткие рамки, из-за которых человек может чувствовать себя неудачником, если его жизнь складывается иначе.

В образовании пожилые люди сталкиваются с предубеждением, что учиться в таком возрасте уже поздно. Однако современные реалии показывают, что возраст не является барьером для саморазвития. Например, со мной на нескольких курсах обучались женщины старше 60 лет.

В медицине эйджизм проявляется в недостаточном внимании к жалобам людей пожилого возраста. Врачи могут списывать серьёзные симптомы на «естественные возрастные изменения», что приводит к запоздалой диагностике заболеваний. Многие возрастные пациенты также сталкиваются с предвзятым отношением, когда их физическое и психическое здоровье оценивают не по реальным показателям, а по возрасту в паспорте.

Последствия эйджизма

Эйджизм оказывает мощное, порой скрытое влияние на психику, независимо от того, в каком возрасте человек с ним сталкивается. Когда общество постоянно внушает, что ты «слишком молод» или «уже стар», это не проходит бесследно. Люди начинают сомневаться в себе, занижать свою самооценку и даже отказываться от возможностей, которые вполне могли бы реализовать. И хуже всего то, что мы не осознаём это.

Молодёжь, сталкиваясь с недоверием к своим знаниям и навыкам, может почувствовать неуверенность и страх ошибок. Если постоянно слышишь «ты ещё ничего не понимаешь», со временем можно в это поверить. В итоге — синдром самозванца, тревожность, отказ от инициативы и боязнь брать на себя ответственность.

Пожилые люди, сталкиваясь с эйджизмом, могут испытывать чувство ненужности и социальной изоляции. Фразы вроде «тебе уже поздно что-то менять» или «ты не разберёшься в новых технологиях» подрывают веру в свои силы и могут даже спровоцировать депрессию. Многие пожилые люди начинают замыкаться в себе, избегать общения и новых активностей.

Эйджизм ограничивает доступ людей к рынку труда, тормозит экономический рост и инновации. В США, например, экономический ущерб от эйджизма оценивается в $ 63 млрд в год. При этом компании с высоким гендерным разнообразием в управленческих командах на 21% чаще преуспевают в прибыльности и на 27% имеют бо́льшую ценность.

Как бороться с эйджизмом

Один из самых эффективных способов борьбы с эйджизмом — просвещение. Пока в обществе живут стереотипы о «правильном возрасте» для карьеры, семьи, саморазвития, люди продолжат сталкиваться с дискриминацией.

Образовательные программы помогают разрушать мифы и показывать, что возраст — это всего лишь цифра, а не показатель способностей. Во многих странах уже существуют инициативы, направленные на борьбу с эйджизмом через обучение.

Главное в образовательных инициативах — изменить мышление людей. Пока мы продолжаем верить в мифы о «правильном возрасте», мы сами создаём себе ограничения. Важно менять общественное сознание и представления о возрасте через СМИ. Необходимо показывать успешных людей всех возрастов, чтобы разрушать стереотипы и менять восприятие возраста. Кроме того, имеется смысл закрепить это на законодательном уровне.

Молодёжи стоит перестать считать старших «не понимающими новые реалии», а взрослым — воспринимать представителей нового поколения как «неспособных мыслить серьёзно». Не нужно говорить подросткам «тебе ещё рано» или убеждать взрослого человека, что «он уже не впишется».

Эйджизм затрагивает всех, независимо от возраста. Пока общество разделяет людей на «слишком молодых» и «слишком старых», миллионы теряют возможности для развития, работы и самореализации. Борьба с эйджизмом — это не просто вопрос справедливости, а необходимость для здорового общества и экономики. Важно перестать воспринимать возраст как ограничение. Только меняя свои установки и поддерживая людей независимо от цифр в паспортах, мы сможем преодолеть эйджизм и создать реальность без рамок.