Как манипуляция вниманием может улучшить сотрудничество в команде

Наша способность к сотрудничеству может зависеть от того, как именно привлекается и направляется наше внимание. Согласно исследованию ученых из Университета Бирмингема (Англия) и Университета Цюриха, выбор между личной выгодой и коллективным интересом можно изменить, просто изменяя расположение информации на экране. Результаты были опубликованы в журнале Communications Psychology.

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Исследователи провели эксперимент с 88 участниками (18–35 лет) с использованием игры «Дилемма заключенного» — классического примера из теории игр. В этой игре участники решают, сотрудничать или действовать в своих личных интересах. Если оба игрока сотрудничают, они получают большее вознаграждение, но если один из них выбирает эгоистичную стратегию, он получает больше за счет того, что его партнер получает меньше.

Во время эксперимента ученые использовали технологию отслеживания глаз, чтобы понять, какие элементы на экране привлекают больше внимания. Затем они изменяли расположение информации о наградах, чтобы проверить, как это повлияет на решения игроков.

Результаты показали:

если человек обращал внимание на награду другого участника, он чаще выбирал сотрудничать.

если внимание фокусировалось на личной выгоде, выбор становился более эгоистичным.

когда информация о выигрыше партнера находилась в нижней части экрана, уровень сотрудничества возрастал, хотя интуитивно кажется, что более заметная информация — та, что вверху.

«Мы обнаружили, что можем манипулировать вниманием людей, чтобы они были более сговорчивыми, просто представляя информацию там, куда они интуитивно смотрят», — поясняет ведущий автор исследования доктор Аркадий Коновалов.

Психологи добавляют, что это исследование помогает лучше понимать механизмы принятия решений и то, как можно ненавязчиво влиять на поведение людей. Например при создании интерфейсов или корпоративных порталов нужно разместить информацию о командных бонусах и коллективных достижениях именно там, куда сотрудники чаще всего обращают внимание. Это позволит стимулировать работников к сотрудничеству, поскольку сотрудники будут видеть преимущества работы в команде.

Также ученые выделили, что такие методы можно применять, например: