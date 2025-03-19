Психолог объяснила, почему некоторые люди избегают медицинской помощи

Среди причин «невзрослого» поведения — страх перед обнаружением серьёзных заболеваний.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Мария Манина.

«Как будто у таких людей есть в кармане запасная жизнь, которую они в нужный момент вытащат и будут жить ею. То есть это такое безответственное, невзрослое отношение к своей жизни. И вариантов, почему люди годами не ходят к врачам, очень много, их просто огромное количество. Например, у человека болел родственник, и он боится обнаружить у себя какое-то страшное заболевание. Боится, что оно передаётся генетически, и он этого избегает. Или в семье все люди дожили до 90 лет и гордятся тем, что никогда не принимали лекарства. И к врачу не обращались, и всё у них отлично. То есть сценариев того, как человек относится к своему здоровью, может быть просто огромное множество».

Ранее врач Ольга Каплина констатировала «положительную тенденцию» ответственного отношения к женскому здоровью в РФ. Пациентки без симптомов стали чаще приходить на профилактические осмотры. Медицина «значимо» продвинулась в лечении гинекологических заболеваний.