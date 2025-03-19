Пять причин, почему весной у вас энергия на нуле

Весна — время, когда хочется покорять новые горизонты, но часто вместо прилива энергии мы сталкиваемся с усталостью, апатией и чувством истощения. Кажется, что все вокруг оживает, а вы — наоборот, ощущаете себя выжатым. Почему так происходит? Дело не только в авитаминозе и смене сезонов, но и в глубинных причинах — ментальных, эмоциональных и даже социальных. С психологом Радмилой Бакировой разбираем факторы, которые крадут энергию весной — и как с этим справиться.

Эмоциональное выгорание после зимы

Зима — это время накопления усталости. Мы стараемся подстроиться под короткий световой день, боремся с нехваткой солнца, стрессом, новогодней суетой и работой в режиме «на автопилоте». Весной, когда организм должен «проснуться», сил на это просто не остается.

«Переключитесь с режима „надо“ на „хочу“. Найдите небольшие приятные занятия: прогулки, любимую книгу, поход в кино. Пересмотрите свои ожидания. Весна — это не гонка за перерождением, а возможность прислушаться к себе. Разрешите себе замедлиться. Если тело просит отдыха, дайте ему это — не загоняйте себя в чувство вины», — объясняет эксперт.

Весенний «синдром обновления» — перегрузка мозга

Весна символизирует начало нового этапа. В это время мы автоматически включаемся в режим «пора что-то менять»: стремимся обновить гардероб, начать учиться, менять работу, приводить тело в форму. И сами себя загоняем в ловушку стресса, даже если он кажется приятным.

Фильтруйте желания. Нужно ли вам правда менять все и сразу? Выбирайте одну-две важные цели, а не пытайтесь переделать жизнь за месяц. Остановитесь и выдохните. Ваше весеннее настроение не должно зависеть от списка достижений. Если тревога из-за «неуспехов» накапливается — пересмотрите ожидания. Весна и так придет, никуда не денется, и обновит вас — без лишнего напряжения.

Социальная перегрузка: резкий переход от уединения к активности

Зимой многие из нас уходят в режим «берлоги»: меньше общаются, выбирают уединение, не строят активных планов. Весной со всех сторон сыплются приглашения: встречи, поездки, гуляния, корпоративы, фестивали. И вроде бы это должно радовать, но часто ощущается как перегрузка после периода затишья.

«Не форсируйте общение. Если вас зовут, а вы не готовы — это нормально. Позвольте себе выбирать встречи, а не соглашаться из-за страха упустить момент. Ограничьте пользование соцсетями. Весной мы невольно начинаем сравнивать себя с „вечно активными“ людьми из запретграма, что приводит к истощению», — советует психолог.

Организм тратит энергию на перестройку к новому сезону

Да, физиология тоже играет свою роль. Организм подстраивается под новый световой режим, меняет гормональный фон, тратит силы на выведение токсинов после зимы. Это естественно, но неприятно — именно в этот период может ощущаться усталость, сонливость, слабость.

Спите больше. Весной часто меняется цикл сна, поэтому важно не игнорировать сигналы организма. Добавьте больше зелени, воды и витаминов. Организм просит «чистого топлива» — прислушайтесь к нему. Проводите больше времени на солнце. Это ускоряет адаптацию к новому сезону.

Весенние обострения тревожности и внутреннего напряжения

Весна — сезон эмоциональных качелей. В это время обостряются скрытые переживания, нерешенные вопросы и тревожность. Причина кроется в том, что зимой все подавлялось и откладывалось, а весной подсознание будто выталкивает на поверхность все, что было спрятано.

Занимайтесь самоанализом. Записывайте мысли, наблюдайте за эмоциями, давайте себе время разобраться. Не подавляйте тревогу, а работайте с ней. Дыхательные практики, медитации, работа с психологом — все это поможет выйти из «весеннего эмоционального штопора».