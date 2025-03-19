Стоит ли сохранять семью ради детей, если любовь прошла

Психолог Майя Голубева поделилась с ИА RuNews24.ru экспертным мнением на этот счет. Как отметила собеседница издания, решение о сохранении или разрыве отношений всегда очень личное и индивидуальное, существенно зависящее от разных факторов.

«Однозначного ответа на вопрос «сохранять ли семью ради детей» не существует. Важно тщательно взвесить все «за» и «против», учитывая интересы всех членов семьи. Например, если партнер бьет супругу, то тут сомнений нет - нужно бежать от такого человека подальше. А если, например, пара спорит из-за того, кто должен вынести мусор, то это проблема решаема», - убеждена психолог.

Майя Голубева подчеркнула, что развод – это всегда стресс для ребенка. Сохранение семьи может создать внутри ребенка состояние в безопасности. Кроме того в полной семье родители могут совместно воспитывать ребенка, поддерживать друг друга и выполнять обязанности.

«Родители всегда испытывают вину перед детьми из-за разрушенной семьи и стараются сохранить брак, чтобы избежать этих чувств. Однако если в семье царит напряженная атмосфера, постоянные ссоры и конфликты, это может негативно сказаться на психическом здоровье детей. Ребенок, растущий в семье, где нет любви, может перенять нездоровые модели поведения и в будущем столкнется с трудностями в построении собственных отношений. Что немаловажно, сохранение несчастливой семьи ради детей может привести к подавлению чувств и неудовлетворенности жизнью, что также может негативно сказаться на ребенке», - приводит доводы психолог.

По словам эксперта, лучше два счастливых родителя, чем один несчастный ребенок, ведь последний нуждается в счастливых и здоровых родителях, которые могут дать ему любовь и поддержку. Если родители несчастны вместе, развод может быть лучшим решением для всех.

Майя Голубева отметила, что если родители могут общаться цивилизованно и поддерживать друг друга после развода, это смягчит негативные последствия для ребенка. Важно, чтобы у ребенка была возможность общаться с обоими родителями после развода. И ни в коем случае не стоит делать ребенка «козлом отпущения».