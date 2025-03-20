Ученые рассказали, как легко улучшить настроение и память

Ученые из Университета Торонто представили новое исследование, показавшее, что выполнение хотя бы одного нового действия ежедневно может существенно улучшить настроение, память и общее состояние человека. Это особенно актуально для людей, находящихся в зоне риска по деменции и болезни Альцгеймера.

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Исследование, опубликованное в Scientific Reports, впервые рассматривает практику включения новых интересных занятий в повседневную жизнь — с целью улучшения памяти и качества жизни.

«Помимо возраста, недостаточно разнообразная среда и социальная изоляция — одни из главных факторов риска для развития когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера», — говорит Морган Баренсе, одна из авторов исследования, профессор психологии факультета искусств и наук Университета Торонто.

Хотя режим дня важен для создания структуры и разгрузки когнитивных ресурсов, Баренсе отмечает, что важно сочетать его с новизной. Она также подчеркивает, что, хотя исследование было сосредоточено на пожилых людях, преимущества погружения в новые впечатления актуальны для людей всех возрастов.

Для участия в исследовании ученые привлекли 18 здоровых добровольцев со средним возрастом 71 год. Во время локдауна летом 2020 года в течение восьми недель испытуемые каждый день должны были делать что-то новое. Особенность этого периода позволила тщательно изучить, как новые события влияют на пожилых людей, которые подвергались большему риску когнитивного снижения из-за изоляции.

Участники использовали приложение для смартфонов под названием HippoCamera, которое имитирует, как гиппокамп мозга обрабатывает и сохраняет воспоминания, чтобы записывать и проигрывать ежедневные события. Они отмечали свои эмоции, восприятие времени и уровень скуки, а ученые анализировали связи между уникальностью ежедневных впечатлений, воспоминаниями и общим настроением.

Выяснилось, что новые виды деятельности сопровождалось улучшением памяти, положительными эмоциями, меньшей скукой.

Хотя исследование охватывало небольшую группу, ученые тщательно проанализировали 670 уникальных событий, чтобы выявить четкую связь между экспериментальным разнообразием и улучшением благополучия.

«Наше исследование демонстрирует, что новые впечатления не обязательно должны быть дорогими. Небольшие изменения, такие как другой маршрут во время ежедневной прогулки, уже могут повлиять на память и настроение», — говорит Баренсе.

Разнообразие впечатлений связано с активностью гиппокампа — той области мозга, которая отвечает за память, обучение и обнаружение новизны. Это, в свою очередь, активирует стриатум (полосатое тело), отвечающий за обработку вознаграждения и мотивацию. Стимулируя гиппокамп, можно влиять другие участки мозга, влияющие на положительные эмоции и память. Особенно сильный эффект разнообразия был заметен людей с более прочными связями между гиппокампом и стриатумом, что подчеркивает тесные отношения между памятью, эмоциями и благополучием.