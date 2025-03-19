Психолог дал совет людям, которые то любят себя, то ненавидят

Читательница Telegram-канала Михаила Лабковского задала психологу волнующий ее вопрос. «Что делать, если то любишь себя, то ненавидишь?». Михаил дал развернутый ответ. По словам психолога, проблема в данном случае кроется в самооценке читательницы.

«Есть такой тип самооценки, я называю её "ватной". "Ватная" — это зависимая самооценка. Похвалили? Я король. Проиграл? Я ничтожество. Такая самооценка не является внутренней опорой, потому что шатается от каждого дуновения ветерка. Сегодня я на коне, а завтра под плинтусом. Чего не скажешь о людях с адекватной самооценкой. Вне зависимости от того, что с ними произошло, они себя любят. Косяк не означает, что они плохие. Они принимают себя, поэтому критика, сравнения и даже собственные огромные провалы не опускают их на дно», — объяснил психолог.

В чём главный секрет? В том, что они позволяют себе быть уязвимыми. Такие люди разрешают себе быть настоящими: слабыми, сомневающимися, грустными. В общем, они проживают все чувства. И от этого не разрушаются, а наоборот только крепнут.

«Я рекомендую вам отслеживать свои поступки и мысли, и фиксировать, когда и как конкретно меняется ваша самооценка — что с вами происходит, что вы ощущаете "падение» или "взлёт". И поработайте со специалистом, так вы быстрее построите крепкий фундамент и обретёте твердую любовь к себе», — посоветовал психолог.

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