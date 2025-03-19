Назван ключ к счастью для молодых одиноких людей

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что для молодых людей в возрасте 18–24 лет, не состоящих в браке, дружба оказалась наиболее значимым фактором счастья. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

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Ранняя взрослая жизнь — период значительных изменений, связанных с учебой, карьерой и социальной активностью.

Ученые проанализировали данные 1073 неженатых и незамужних молодых людей, и выделили пять групп на основе их уровня счастья.

Оказалось, что наиболее счастливые участники имели высокую удовлетворенность дружбой, низкий уровень невротизма и высокую самооценку. Напротив, наименее счастливые люди страдали от низкой удовлетворенности дружбой и семьей, а также от высокого уровня невротизма.

Одним из ключевых выводов стало то, что наличие лучшего друга значительно повышает уровень счастья. Те, у кого не было близкого друга, чаще попадали в группу наименее счастливых. Это подчеркивает важность качества дружеских отношений, а не просто количества социальных связей.

Интересно, что женщины чаще мужчин оказывались в менее счастливых группах.

Исследователи также отметили, что крепкая дружба может компенсировать негативное влияние высокого уровня невротизма, что делает ее важным фактором эмоционального благополучия.