74-летняя женщина рассказала о жизни с молодым мужем из Африки

74-летняя жительница Великобритании Кристин Хейкокс вышла замуж за мужчину из Туниса, который на 24 года моложе нее, и уехала к нему в Африку. Об этом пишет издание Daily Mirror.

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Хейкокс познакомилась с Хамзой Дриди из Туниса в 2018 году. В то время она давала уроки английского языка в интернете, и он записался к ней на занятия. Роман развивался настолько быстро, что всего через шесть недель женщина купила билет на самолет и полетела в Тунис, чтобы встретиться с мужчиной лично. В декабре 2020 года они сыграли свадьбу, а в 2021 году Хейкокс приняла ислам.

Женщина уже семь лет живет в Тунисе с мужем и лишь два раза ненадолго возвращалась на родину. Она рассказала Daily Mirror, что ее возлюбленный сам занимается домашними делами. Кроме того, по ее словам, у них бурная любовная жизнь.

«Он же горячий тунисец, — говорит Хейкокс. — Мы занимаемся сексом чаще большинства других».

Ранее сообщалось о 45-летней британской продавщице, которая уехала к любовнику в Египет и надеется, что у них родится ребенок. Из-за прошлого романа с египтянином она потеряла деньги и рассорилась с семьей.