Муж уговорил жену раскрыть ее тайную сексуальную фантазию и осудил ее

К коучу по отношениям Джейн Грин обратилась женщина, рассказавшая мужу о своей тайной сексуальной фантазии и столкнувшаяся с резким осуждением с его стороны. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

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Женщина рассказала, что на протяжении четырех лет брака они с мужем занимались сексом примерно четыре раза в неделю, но после того, как год назад у них родилась дочь, в интимной жизни начались трудности. Чтобы вернуть страсть в отношения, мужчина попросил супругу раскрыть свою тайную эротическую фантазию и пообещал исполнить ее.

Автор письма призналась мужу, что всегда хотела попробовать ролевую игру, в которой она бы притворилась ученицей, а он — учителем. Но в ответ на откровенность мужчина назвал фантазии жены нездоровыми и заявил, что причина их появления связана с ее с отцом, который требовал, чтобы дочь хорошо училась.

«Муж считает, что я подавила стресс, связанный со школьными временами, и что в этом кроется причина моих сексуальных фантазий во взрослой жизни. Мой отец мертв, и мне очень обидно, что муж обвиняет его в том, что он "испортил мне жизнь"», — посетовала женщина и добавила, что супруг даже предложил ей обратиться к психологу, чтобы проработать эту «травму».

В ответ на письмо Грин выразила недоумение тем, что мужчина так остро отреагировал на эту довольно распространенную сексуальную фантазию и отказался воплощать ее в жизнь. Суть подобных игр заключается в изменении динамики власти и передаче контроля доминирующему партнеру, а не в перевоплощении именно в учителя и ученицу, объяснила коуч.

«Интересно, он бы так же отреагировал, если бы вы проявили интерес к игре в доктора и пациентку или в генерального директора и секретаршу?» — задалась вопросом она.

Грин также добавила, что порой оказаться в полной власти партнера, подчиняться ему и делать все, что он прикажет, может быть очень возбуждающе.

Коуч посоветовала женщине сообщить партнеру, что ее эротическая фантазия не имеет никакого отношения к покойному отцу и что попытки пристыдить ее за подобные мечты не способствуют улучшению интимной жизни.

«Вместо того, чтобы позволять ему отправлять вас на терапию за то, что вы не сделали ничего плохого, возможно, вам обоим следует обратиться к психологу, чтобы понять, как более эффективно общаться на интимные темы», — предложила специалистка.

Ранее к Грин обратилась девушка, напуганная предложением парня принять участие в опасной секс-игре. Автор письма призналась, что в разгар интимной близости мужчина спросил у нее разрешения слегка ее придушить.