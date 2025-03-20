Проснись и пой. Как сформировать ощущение счастья, рассказал физиолог

Mir24.TV

Ежегодно 20 марта отмечается Международный день счастья, установленный ООН в 2012 году как символ общего стремления людей к счастью. Заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин объяснил механизмы формирования этого чувства.

Физиолог рассказал, как сформировать ощущение счастья
© РИА Новости

По его словам, ощущение счастья возникает при активации определенных участков мозга, называемых центрами награды. Эти участки, включая вентральную покрышку и прилежащее ядро, активизируются при достижении ожидаемых результатов. В этот момент выделяются медиаторы, такие как дофамин и эндорфины, вызывающие радость, эйфорию и ощущение благополучия. Это своего рода биологическая награда за усилия, и она может наступать даже при ожидании положительного результата.

Отвечая на вопрос о существовании «гена счастья», Умрюхин подчеркнул, что отдельного гена, отвечающего за это чувство, не существует. Формирование счастья зависит от сложного комплекса физиологических процессов и поведенческих сценариев, которые формируются с детства и продолжают развиваться на протяжении всей жизни.

Умрюхин рекомендовал устанавливать важные жизненные цели и добиваться их, несмотря на временные негативные эмоции. Важно, чтобы эти эмоции сопровождались конкретными результатами, что обеспечит гармонию в организме и ощущение счастья, пишут «Известия».

Ранее психолог Дарья Яушева рассказала, что разговор с самим собой не является признаком патологии. Напротив, это может помочь снизить уровень тревоги и организовать мыслительный процесс. Такая внутренняя беседа способствует лучшему пониманию собственных эмоций и структурированию мышления. Один из популярных методов в психологии «метод резиновой уточки, который подразумевает обсуждение своих мыслей и идей с каким-либо предметом. Это помогает анализировать решения, рассматривать сложную ситуацию с другой точки зрения и находить оптимальные пути выхода из нее.

Психология
ООН