Физиолог рассказал, как сформировать ощущение счастья

Ежегодно 20 марта отмечается Международный день счастья, установленный ООН в 2012 году как символ общего стремления людей к счастью. Заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин объяснил механизмы формирования этого чувства.

По его словам, ощущение счастья возникает при активации определенных участков мозга, называемых центрами награды. Эти участки, включая вентральную покрышку и прилежащее ядро, активизируются при достижении ожидаемых результатов. В этот момент выделяются медиаторы, такие как дофамин и эндорфины, вызывающие радость, эйфорию и ощущение благополучия. Это своего рода биологическая награда за усилия, и она может наступать даже при ожидании положительного результата.

Отвечая на вопрос о существовании «гена счастья», Умрюхин подчеркнул, что отдельного гена, отвечающего за это чувство, не существует. Формирование счастья зависит от сложного комплекса физиологических процессов и поведенческих сценариев, которые формируются с детства и продолжают развиваться на протяжении всей жизни.

Умрюхин рекомендовал устанавливать важные жизненные цели и добиваться их, несмотря на временные негативные эмоции. Важно, чтобы эти эмоции сопровождались конкретными результатами, что обеспечит гармонию в организме и ощущение счастья, пишут «Известия».

Ранее психолог Дарья Яушева рассказала, что разговор с самим собой не является признаком патологии. Напротив, это может помочь снизить уровень тревоги и организовать мыслительный процесс. Такая внутренняя беседа способствует лучшему пониманию собственных эмоций и структурированию мышления. Один из популярных методов в психологии «метод резиновой уточки, который подразумевает обсуждение своих мыслей и идей с каким-либо предметом. Это помогает анализировать решения, рассматривать сложную ситуацию с другой точки зрения и находить оптимальные пути выхода из нее.