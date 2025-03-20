Психолог рассказала, к чему должны быть готовы пары в отношениях

В отношениях между людьми часто бывают абсолютно противоположные взгляды на различные ситуации, на жизнь, на воспитание. Это нормально, так как формирование человека происходит в уникальной среде, с учетом своего опыта и окружения. При создании семьи возникает вопрос, как научиться уважать друг друга.

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Психолог Наталья Наумова рассказала, что при наличии искренних чувств подобные ситуации можно разрешить.

«Людям очень трудно встречаться и видеть, что другой человек мыслит иначе, по-другому. Это действительно может вызвать сопротивление, непонимание и даже внутренний протест», — отметила Наумова в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом, она считает, что есть шанс сохранить отношения, если есть искренние чувства и главное — готовность к изменениям.

Психолог отметила, что этот процесс может затянуться и он требует работы от обоих партнеров, которые готовы исследовать не только свои эмоции, но и подходы к жизни друг друга.

Эксперт сообщила, что, если пара не готова или у нее нет сил для изменений, то такие отношения могут стать невротическими. Также Наумова добавила, что если пара не готова работать над этими различиями, то эти отношения скорее всего приведут к разрыву, либо бесконечным конфликтам и упрекам.

Также она отметиоа, что в таком случае важно понять причину переживания людей и поддержку ими своих переживаний. Таким людям важен вопрос самосознания.

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