Психолог высказалась о запрете на секс-игрушки

В России планируют запретить продажу фаллоимитаторов через маркетплейсы. Общественники уверены: такие товары доступны несовершеннолетним, развращают людей и являются одной из причин разводов. Что думают об этой идее инициаторы, психологи и сами сибиряки, разбирался «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

В защиту семьи

Инициатором идеи о запрете свободной продажи игрушек для взрослых стал директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов. Он заявил, что доступность аксессуаров для взрослых на маркетплейсах развращает женщин и сокращает шансы на создание прочной и традиционной семьи.

По его словам, сегодня заказать такие товары через маркетплейсы могут все желающие, достаточно указать, что возраст покупателя старше 18 лет. При этом в пункте выдачи паспорт ни у кого не спрашивают.

Солодков считает, что нужно не просто ограничить продажу таких аксессуаров, но и полностью ее ликвидировать, а за продажу их несовершеннолетним ввести уголовную ответственность. Людям в здоровом браке такие помощники не нужны, настаивает общественник.

Кто покупает товары для взрослых

Сами покупатели подобных товаров, опрошенные «ФедералПресс», отметили, что в магазины подобного плана чаще всего заходят взрослые люди, которые либо состоят, либо состояли в браке.

«Я часто посещаю магазин для взрослых. Мне кажется, чтобы купить себе игрушку, сначала нужно в принципе начать жить интимной жизнью, а потом уже ходить в секс-шоп. Будучи студенткой, я покупала в таких магазинах духи с феромонами, сейчас снова этим увлеклась. Но недавно заходила с другом, он расстался с супругой и хотел приобрести игрушку. Я считаю, что это нормально. Очень много женщин в разводе пользуются игрушками для того, чтобы не кидаться на первого встречного», – рассказала редакции Евгения А.

«Мы с мужем давно живем как друзья. У меня есть игрушка, не знаю, есть ли у него. Мне достаточно. Воспитываем дочь. В целом мы не ссоримся, у нас нет конфликтов и разводиться не собираемся», – призналась другая сибирячка.

Мнение психолога-сексолога

По мнению психолога и сексолога Марии Семочкиной, использование товаров для взрослых не влияет на статистику браков и разводов.

«Сексуальные отношения являются частью жизни пары. Претерпевая кризисы на протяжении семейной жизни, партнеры сталкиваются с тем, что возникают трудности, эмоциональное напряжение, конфликты, что может привести к снижению влечения, интереса друг к другу. Попытка сделать секс более разнообразным и насыщенным, расслабиться или в безопасном пространстве реализовать свои фантазии – возможные причины похода в специализированные магазины. Маловероятно, что секс-игрушки могут быть основным инструментом, для восстановления нарушенных отношений», – считает специалист.

Она отметила, что это лишь один из способов, но можно найти и другие варианты.

«Скорее это один из способов на пути, который не исключает более глубокую и порой длительную работу в паре, в том числе и в кабинете психолога, парного психотерапевта, психоаналитика. Количество распадающихся браков не зависит напрямую от возможности использовать дополнительную сексуальную атрибутику», – рассказала Мария Семочкина в беседе с «ФедералПресс».

По мнению психолога, слухи о возможном запрете не вызовут ажиотажа, и сибиряки не кинутся скупать пока еще доступные игрушки.