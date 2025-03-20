Как понять, что вы попали в токсичные отношения? И почему они напрямую влияют на состояние здоровья? Можно ли исцелиться от токсичных отношений и как это сделать? Обо всем этом — в материале MIR24.TV.

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Развестись, уволиться с работы, прервать дружбу

Токсичные отношения — это ненаучный термин. Психологи его не используют. Но при этом термин хорошо отражает суть процессов, которые могут происходить в отношениях. Токсичные — значит отравляющие. В токсичных отношениях есть угроза безопасности. В них сложно проявлять свои чувства, выражать свое мнение, не принято или невозможно обсуждать проблемы, вместе искать решение.

Психолог, психотерапевт Людмила Круговых замечает: человек в таких отношениях может чувствовать себя недостаточно хорошим. В таких отношениях много пассивной, а порой и прямой агрессии, с которой сложно, а порой и невозможно справляться. Вместе с тем в токсичных отношениях обе стороны могут быть и в позиции агрессора, и в позиции жертвы. Поэтому не всегда верно, что только один человек в отношениях бывает токсичен.

Признаки токсичных отношений:

Вам страшно быть собой и выражать себя: свое мнение, говорить о своих чувствах, приносить темы для обсуждения, и уж тем более поднимать вопросы о том, что вам не нравится в отношениях;

Вам сложно предугадать, в каком настроении будет ваш партнер / начальник и что от него ждать;

Вы сталкиваетесь с насмешками, унижениями, оскорблениями в свой адрес и не чувствуете себя в безопасности;

Ваши чувства и эмоции, интересы и потребности не воспринимаются всерьез и подвергаются нападкам;

Вас принимают только тогда, когда вы делаете только то, что от вас хотят, не учитывая ваши личные интересы и желания;

Ваши границы постоянно нарушаются;

Вы все время находитесь в состоянии непонимания: то ли с вами действительно что-то не так, то ли с вашим партнером.

Людмила Круговых, психолог, психотерапевт:

«Когда человек длительно находится в таких отношениях, когда попытки что-то изменить остаются безуспешными, происходит замыкание в себе. Люди отдаляются от других (друзей, знакомых, близких), испытывают отсутствие интереса к жизни, перестают заниматься своими увлечениями и хобби, начинают вести замкнутый образ жизни. Ситуация в отношениях не меняется, порой ухудшается. Уровень тревоги, страхов, напряжения возрастает. И все это может приводить к соматизации негативных чувств и эмоций. Тело начинает болеть. Появляются головные боли, давление, заболевания каких-то органов и так далее. То есть энергия эмоционального напряжения не находит выхода. И тогда наряду с эмоциональной подавленность и отсутствием интереса к жизни появляется еще и ряд заболеваний тела».

В идеале, говорит эксперт, самая лучшая борьба с заболеваниями — это их профилактика. Если вам сложно в отношениях, вам дискомфортно, вы чувствуете, что замыкаетесь в себе, не можете в данных конкретных отношениях донести свое состояние, вас игнорируют и не слышат — это повод задуматься и искать решение.

Бывает, что отношения портятся только потому, что в модели поведения вашего партнера критика, сарказм и подколки — это норма. И он просто не знает, что причиняет вам боль. Тогда открытый разговор может иметь результат и отношения будут меняться и перестраиваться. Но если вы предпринимаете попытки быть услышанными, а вас снова и снова высмеивают, обесценивают переживания, делают из вас «дуру» или «дурака», указывая на то, что это с вами что-то не в порядке, то стоит задуматься и сделать для себя выводы.

«Чтобы лучше понять себя и что именно происходит в отношениях, хорошо бы обратиться к психологу. Особенно, если эти отношения вам кажутся ценными и важными, но вам в них трудно. Со специалистом проще будет понять, что именно происходит и оценить, являются эти отношения токсичными или нет. Возможно ли их оздоровить или нет. Зависит ли атмосфера в таких отношениях от вас или нет. И тогда будет проще сделать выводы: развестись, уволиться с работы, прервать дружбу. Это может стать единственно верным решением для того, чтобы сохранить свое психологическое и физическое здоровье», — комментирует Людмила Круговых.

Работа с психологом помогают увидеть, что и вы сами являетесь вкладом в такие деструктивные отношения. Вы нашли друг друга по образу и подобию с партнером и такого рода отношения привычны для вас обоих. Тогда изменения одного партнера (при условии желания со стороны второго партнера к изменениям) могут стать поворотной точкой для изменения отношений в паре.

Работа с психологом поможет стать более уверенными в своей собственной позиции, придаст вам больше смелости. Тогда взаимодействие с токсичным начальником тоже может привести к тому, что он перестанет к вам цепляться. Токсичные люди, часто будучи очень агрессивными, в глубине не очень уверенны в себе, поэтому любую открытую и уверенную позицию обходят стороной и не связываются. Если не удается запугать, подавить, сделать из другого жертву, то им становится неинтересно такое общение. Они его избегают.

Токсичные отношения бывают открытого типа и скрытого. Медицинский психолог Ольга Щербакова объясняет: первый вариант предполагает угрозы, шантаж, манипуляции, истерики, скандалы, обесценивание и другое. В таких взаимоотношениях пропадает чувство безопасности и возникает постоянное напряжение. Скрытый вариант проявляется не так явно, люди могут сразу не распознать, но также разрушителен.

В таких отношениях есть серьезные последствия в психологическом плане. Например, в виде страхов, чувства неуверенности, напряжения, отвержения, злости, депрессии, тревоги, апатии. Жертва теряет контакт с собой, теряет внутреннюю гармонию, все время находится в стрессе. Если мы говорим о токсичности в коллективе на работе, то человек теряет эффективность, выгорает, появляется постоянное напряжение и чувство обесценивания. На фоне этого развивается синдром хронической усталости.

Ольга Щербакова, медицинский психолог:

«Рано или поздно организм начинает реагировать различными заболеваниями: слабость, головные боли, нарушения сна, заболевания ЖКТ, гипертония, частые ОРВИ, сахарный диабет, лишний вес, ну и «вишенка на торте» — онкология».

Учитесь говорить «нет» без чувства вины

Эмоциональное выгорание, низкая самооценка, подавленный эмоциональный фон, субдепрессивные состояния, повышенная тревожность сопровождают тех, кто живет или работает в токсичной среде. Организм постоянно находится в режиме «борьбы или бегства», вырабатывая кортизол — гормон стресса. Со временем это может привести к депрессии, апатии и даже паническим атакам, объясняет аккредитованный гештальт-терапевт, бизнес-тренер, член профессионального сообщества психологов и психотерапевтов Республики Беларусь, врач Ольга Кулешова.

Эксперт приводит в пример пять главных признаков токсичных отношений. Чувство постоянного напряжения: если рядом с человеком вам некомфортно, вы боитесь сказать что-то не так, ждете нападок, критики, насмешек или язвительных замечаний, то это явный признак токсичности. Манипуляции и контроль: вас регулярно выставляют виноватым, даже когда вы ни в чем не виноваты вам навязывают решения, обесценивают, критикуют, высмеивают ваши чувства и потребности.

Нестабильность: в токсичных отношениях часто чередуются периоды «медового месяца» и жестокости. Сегодня человек добр и заботлив, а завтра холоден и агрессивен. Чувство беспомощности: вам кажется, что вы ничего не можете изменить, ощущаете бессилие и что выхода нет. Это один из ключевых признаков созависимости. Физическое ухудшение состояния: частые головные боли, низкий уровень энергии, проблемы с пищеварением, скачки давления — тело сигнализирует, что ему плохо.

Ольга Кулешова, гештальт-терапевт, бизнес-тренер, член профессионального сообщества психологов и психотерапевтов Республики Беларусь, врач:

«Как разобраться в токсичных отношениях? Осознайте проблему. Признайте, что ситуация вредит вам. Часто человек оправдывает токсичного партнера или начальника, но важно взглянуть правде в глаза. Начните работать с границами. Учитесь говорить «нет» без чувства вины. Тренируйте маленькие шаги: откажитесь выполнять ненужные просьбы, говорите о своих желаниях, отказывайтесь признавать себя виноватым, даже если вам навязывают чувство вины, но вы твердо знаете, что вас обвиняют напрасно или пытаются манипулировать. Найдите поддержку. Друзья, психолог, психотерапевт, группы поддержки — важно чувствовать, что вы не одиноки. Прекратите эмоциональную зависимость. Перестаньте ждать одобрения, похвалы, милости или любви от токсичного человека. Начните наполнять себя сами: найдите хобби, займитесь саморазвитием, идите в те места и таким людям, где среда для вас является питательной, поддерживающей, дружелюбной и наполняющей. И не бойтесь изменений. Да, выход из токсичных отношений непростой и болезненным. Но по другую сторону — свобода, уважение, душевный покой, радость и удовольствие от жизни и от отношений, в которых вам спокойно и безопасно».

Бессонница, панические атака и гормональный дисбаланс

Современная психология связывает различные заболевания с глубинными психологическими проблемами. Как объясняет семейный психолог Оксана Негеля, важно понимать, что далеко не все, что происходит с человеком, может им осознаваться. Огромное влияние на человека оказывает его бессознательное, дающее сигналы в виде снов, оговорок, дежавю, а также с помощью тела. Наше тело способно подавать сигналы, предупреждающие о том, что мы находимся в нездоровых отношениях.

С чем может столкнуться человек, находящийся в токсичных отношениях?

Кожные проблемы: высыпания, экземы, зуд могут говорить о бессознательном проживании чувства отвращения, непринятия человека в вашем окружении;

Хроническая усталость и бессонница. Токсичные отношения отбирают жизненную энергию. Энергия расходуется на ежедневное «переваривание» чувств вины, стыда, злости и раздражения. Чтобы интегрировать эти негативные чувства, то есть, объяснить самой себе, «почему я этим занимаюсь каждый день: страдаю, стыжусь, злюсь и ничего при этом не предпринимаю?», психика затрачивает колоссальное количество энергии. Состояние постоянного психического не способствует расслаблению и хорошему сну;

Мышечные боли. Повышенная тревожность и постоянное ожидание конфликта приводят повышенному содержанию гормонов стресса, таких как кортизол. Отсюда чувство давления в груди, тяжести конечностей. Организм перманентно находится в состоянии готовности «Бей и беги!»;

Проблемы с пищеварением. «Непереваривание» токсичного партнера на уровне подсознания может проявляться в виде пищевой аллергии, непереносимости продуктов или изменения аппетита;

Поиск заменителей радости. В попытке компенсировать отсутствие счастья в отношениях человек может прибегать к алкоголю, никотину или «заедать» стресс. Это ведет к развитию пагубных привычек и нарушению пищевого поведения;

Нарушение концентрации, внимания, запоминания и других мыслительных процессов. Токсичный партнер, заметая следы своих манипуляций, филигранно подрывает доверие своей жертвы к самой себе. Находящийся в отношениях с токсичным партнером, человек перестает доверять собственным чувствам и интуиции. Сталкиваясь с откровенным переворачиванием фактов с ног на голову, такой человек задает себе вопрос: «А, может, и вправду это я не так понял (услышал, увидел)?» Тем самым вводя свою же психику в крутое пике абсурда;

Панические атаки. Тело подает сигнал SОS. Спасите от садиста! Концентрация тревожности, чувства небезопасности, страха настолько зашкаливает, что телу ничего не остается, как включить сигнализацию на всю громкость;

Гормональный дисбаланс. Хронический стресс нарушает гормональный баланс. Сигнал тела: «Если ты не заботишься о себе, о своем благополучии, зачем мне стараться ежедневно выполнять сложнейшую работу по функционированию всех систем. Ты не напрягаешься, и я тогда не напрягаюсь, мы же единое целое. Хочешь защитить себя от агрессора, но не уходишь от него — держи плюс 50 кг лишнего веса, теперь ты крупнее и весомее!»;

Гинекологические проблемы. Отторжение партнера на уровне тела. Беспричинная молочница, воспаления, кисты — все это может быть следствием тяжелых переживаний и накопленных обид в отношениях.

Оксана Негеля, семейный психолог:

«Если обиде нет места в разговоре, в кабинете психолога, она ищет другой выход. И, к сожалению, находит его в форме болезней. Я советую внимательно прислушаться к своему телу, знакомлю пациентов с многогранностью наших эмоций. Мы выявляем, как та или иная эмоция «говорит» с клиентом через тело, пытаемся понять, для чего появляется эмоция, о чем она говорит. В безопасном пространстве человек, проживающий в токсичных отношениях, может вынести все негативные эмоции: обиды, горькие претензии. Освободить себя от груза переживаний».

«Самолеты на разных высотах не сталкиваются»

Врач-реаниматолог, эксперт в области телемедицины и ИИ, основатель компании дистанционных медицинских осмотров Сергей Виноградов поясняет: многие отношения не самые простые, однако не все из них — токсичные. Иногда достаточно переговорить в паре, расставить границы, а потом — двигаться дальше.

Если вы в фоновом режиме замечаете, что при нахождении рядом с этим человеком у вас резко падает уровень энергии, ухудшается настроение, возникает подавленное состояние, чувство тревоги, страха, падает самооценка, пропадает желание что-либо делать, то следует задуматься. Причем такие отношения могут возникать не только с партнером, а с кем угодно: с родителями, с детьми, с коллегами, с друзьями. Вообще с кем угодно. Например, вы вроде весь день мотивированы, эмоционально на подъеме, а заехали к родственникам, пообщались и внутри словно туча осела. Это звонок.

Здесь важно сфокусироваться, чтобы отследить и зафиксировать: от общения с каким человеком вы попадаете в это тяжелое состояние? Вы раздражены, замкнуты, все время думаете о том, что происходит. Это отнимает много сил, энергии. Если в таком состоянии приходите на работу, то начинаете совершать ошибки: плохо концентрироваться, не замечать деталей. Возникает ощущение, что все валится из рук. Если не обращать внимание на то, что вы длительное время находитесь в негативно-подавляющем процессе, то рано или поздно просто заболеете. Иммунитет упадет и позволит вирусам захватить тело и беспощадно его мучить. Возникнут головные боли, бессонница, проблемы с пищеварением, скачки артериального давления, хроническая усталость. Следующий этап — патологическое разрастание железистых тканей.

Сергей Виноградов, врач-реаниматолог, эксперт в области телемедицины и ИИ, основатель компании дистанционных медицинских осмотров:

«Токсичные отношения могут привести и к несчастному случаю. Можно ведь задуматься, не заметить знаки и попасть под машину. Это, кстати, частая, но не очень исследованная причина многих аварий и происшествий на дороге. Находился ли человек в тот момент в токсических отношениях или нет? Одним из тревожных сигналов может быть регулярная и абсолютно деструктивная критика. Возникает вопрос: «зачем?» Чтобы улучшить или загнобить? Здесь нужны уточнения: «а почему он так считает?» Если человек аргументирует и не закрывается, дает обратную связь, вы видите в его намерениях реальное желание вас улучшить, то «ок». Не падаете эмоционально вниз, а, наоборот, берете себя в руки и начинаете что-то предпринимать для корректировки себя и своего поведения. В противном случае, надо сказать себе, что это просто мнение другого человека. Он находится в таком состоянии из которого видит все в темном свете».

Если обстоятельства позволяют, то надо передоговориться с указанием новых границ, ожиданий и поставить четкий план дальнейших шагов. Далее оценить результаты этих договоренностей, допустим, через месяц. Все устраивает? Хорошо, идем дальше. Нет? Вновь переговариваемся. В случае, когда этот вариант не срабатывает, то расстаемся, подчеркивает эксперт. Нужна профессиональная помощь — обращаемся к специалисту, эмоциональная поддержка — пьем чай с надежным другом или подругой.

«Спорт и творчество помогут выплеснуть накопившийся негатив и сбросить напряжение. Но одним из самых эффективных, на мой взгляд, методов резко перейти из минуса в плюс — смех. Кстати, люди, которые часто и много смеются не только сохраняют высокий эмоциональный тонус, но и совершенно непривлекательны для абьюзеров и «вампиров». Потому что находятся на другом уровне вибраций. Есть такое прекрасное выражение, которое полезно держать в голове: «самолеты на разных высотах не сталкиваются». Летите выше и будьте счастливы!», — резюмировал Сергей Виноградов.

Учитесь отделять эмоции от ожиданий токсичного окружения

В исследовании 2024 года подчеркивается, что эмоциональное насилие оказывает глубокий отрицательный эффект на психологическое благополучие жертвы. Психолог, автор и создатель собственных методик, эксперт-практик Ника Болзан рассказывает, что длительное пребывание в токсичной среде приводит к постепенному разрушению личности, поскольку постоянное психологическое давление заставляет жертву сомневаться в себе, своих силах и собственном восприятии реальности. В исследовании также отмечается, что эмоциональный абьюз может быть скрытым, проявляясь через манипуляции, постоянную критику и обесценивание, что делает его особенно опасным.

Ника Болзан, психолог, автор и создатель собственных методик, эксперт-практик:

«Осознание того, что отношения разрушают ваше психологическое благополучие — первый шаг к переменам. Важно установить личные границы: определите, что для вас приемлемо, а что — нет. Пересмотрите свой круг общения — ваши близкие должны поддерживать вас и не давать чувствовать себя одиноким. Развивайте эмоциональную независимость. Учитесь отделять свои эмоции и чувства от ожиданий и требований токсичного окружения. Важным аспектом является работа над самооценкой. Вы должны верить в себя, вспомнить свои сильные стороны и научиться ценить себя без внешней оценки. Если вы понимаете, что не можете самостоятельно справиться с ситуацией, обратитесь за профессиональной помощью. Иногда выйти из токсичных отношений самостоятельно бывает сложно, и работа с психологом может значительно ускорить процесс восстановления. Помните, что освобождение от токсичных отношений — важный шаг к психологическому благополучию. Это процесс, который требует времени, но, заботясь о себе, вы закладываете фундамент для счастливой и гармоничной жизни».

Около 30% людей хотя бы раз в жизни сталкивались с токсичным партнером. Чаще жертвами таких отношений становятся женщины. Такие цифры озвучивает гештальт-практик по работе с парами, малыми группами и командами, заместитель председателя правления ассоциации семейного бизнеса России Олеся Тыщенко.

Если вам сложно распознать манипуляцию, обратите внимание на то, как вы себя чувствуете в отношениях: если при общении или появлении этого человека возникают страх, тревога или неуверенность, это может быть сигналом о токсичности ваших отношений. Что делать? Проанализируйте свои чувства. Спросите себя: как эти отношения влияют на мое эмоциональное состояние? Есть ли возможность изменить динамику? Если нет, то, возможно, пора принимать решение о прекращении ваших отношений с этим человеком. Выход из токсичных отношений требует смелости. Начните с установления границ: обозначьте, что для вас неприемлемо, постарайтесь не позволять на себя кричать. Обратитесь за поддержкой к друзьям и коллегам, если это происходит на работе, к родственникам, если токсичный партнер — член вашей семьи.

«Если ситуация не меняется, постарайтесь не пересекаться с этим человеком в жизни: смените работу или место жительства (например, временно переехать жить к родителям), если это близкий человек или супруг/а. Займитесь спортом, выделите время для любимых занятий. Помогают утренние прогулки, пробежки. Запишитесь на танцы или еще куда-нибудь, где есть увлеченные общим делом люди. Начните медитировать, чаще общайтесь с теми, кто вам приятен. Сходите на прием к психологу — оно поможет быстрее снять стресс, восстановить личные границы и эмоциональное состояние», — пояснила Олеся Тыщенко.

Установите границы и работайте над самооценкой

Детский психолог и психотерапевт-консультант, член содружества педагогов и психологов раннего развития Марина Бойцова отмечает, что диагностировать токсичные отношения можно с помощью самоанализа и обращения за помощью к специалистам. Разговоры с доверенными друзьями или членами семьи также могут помочь увидеть ситуацию под другим углом и распознать проблемы, на которые вы могли закрыть глаза.

Чтобы определить токсичность отношений, важно быть честным с самим собой и обратить внимание на повторяющиеся негативные ситуации или чувства. Ведение дневника эмоций может быть полезным инструментом для отслеживания изменений настроения и самочувствия после взаимодействия с определенными людьми.

Марина Бойцова, детский психолог и психотерапевт-консультант, член содружества педагогов и психологов раннего развития: