Как понять, что женщина использует мужчину

В отношениях, основанных на любви и взаимном уважении, нет места манипуляциям. Но как понять, что чувства используются в корыстных целях? На этот вопрос в беседе с ИА RuNews24.ru ответила психолог Майя Голубева. Она также назвала пять тревожных знаков, на которые стоит обратить внимание.

Эксперт подчеркнула, что распознать потребительские признаки в отношениях тяжело, особенно когда чувства сильны. Однако важно прислушиваться к ощущениям и обращать внимание на тревожные звоночки в поведении партнера.

По словам Майи Голубевой, существуют пять красных флажков, которые кричат об использовании мужчины женщиной. Во-первых, это постоянные просьбы о помощи

«Если возлюбленная регулярно обращается с просьбой о финансовой помощи, дорогих услугах, но при этом не проявляет заботы и внимания в ответ, это может быть признаком использования. Важно отличать искреннюю потребность в помощи от манипулятивного поведения» - отметила собеседница.

Вторым красным флажком является игнорирование желаний мужчины. Например, если женщина не интересуется проблемами второй половинки и не поддерживает мужчину в трудные моменты, то это говорит об отсутствии взаимности.

«Третий признак - это постоянные комплименты и лесть, не подкрепленные действиями. Когда женщина льстит, но при этом не проявляет искреннюю заботу и внимание, это может быть манипуляцией, чтобы получить то, что она хочет. Четвертый флажок - это нежелание брать на себя ответственность в отношениях. Как правило, в таких отношениях женщина избегает обсуждения серьезных вопросов, не хочет планировать будущее вместе и не берет на себя ответственность за развитие отношений. Это может быть признаком того, что она не заинтересована в создании прочных и длительных отношений, а в данный момент ей просто удобно находиться около конкретного мужчины», - раскрывает психолог.

И пятый, заключительный красный флажок, - это проявленный интерес только тогда, когда ей что-то нужно, а в остальное время женщина игнорирует или отстраняет мужчину от себя. Психолог призвала не игнорировать эти сигналы. Нужно посмотреть на ситуацию со стороны и оценить, насколько ваши отношения равноправны и взаимовыгодны.

Не нужно стесняться - открыто поговорите с избранницей о своих чувствах. Порой, попытки изменить отношения не приводят к результату, тогда каждый вправе выбрать - разорвать отношения или продолжать их на условиях женщины-потребителя.