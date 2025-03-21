Психолог рассказала о пользе партнерских родов

Во время физиологического процесса женщина «беззащитна», и супруг может поддержать её. «Укрепляются отношения» пары. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила сексолог Лариса Никитина.

«Партнёрские роды — это очень хорошо. Во-первых, женщина в родах беззащитна. Наличие адекватного человека, который может поговорить с врачом, может что-то попросить — это всегда хорошо. Женщина сразу же начинает чувствовать себя в безопасности. Особенно, если этот партнёр ходил с ней на занятия. Он умеет сделать ей массаж поясницы, он держит её за руки, когда она прыгает на мячике или сидит. В этом смысле это очень-очень хорошо. Это укрепляет отношения пары. Это укрепляет и будущие чувства к ребёнку. Потому что мужчина, который вместе с женщиной проходит такой сложный процесс, он видит, как это происходит, он начинает больше ценить женщину. И понимать, что дети даются не просто так».

«Роженица должна рожать одна», считает Роза Сябитова. Присутствие мужчин во время физиологического процесса «странновато». Такое мнение ведущая программы «Давай поженимся» выразила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что в перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья около 32% женщин выбрали партнёрские роды. Об этом заявил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Он отметил, что многие женщины во время родов нуждаются в поддержке близкого человека. С начала года более 3,1 тыс. гражданок в регионе предпочли именно партнёрские роды.