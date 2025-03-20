Психолог поделилась причинами повышенной тревожности у людей в России

Тревожность в последние годы стала важной причиной ухудшения качества жизни россиян, затрагивая как эмоциональное, так и физическое состояние. Специалисты считают это явление глобальной клинической проблемой, с которой сталкиваются многие люди в стране.

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Как объяснила психолог Юлия Габерштейн, тревожность часто становится следствием детских травм, когда дети, наблюдая за проблемами родителей, начинают брать на себя взрослые обязанности. В таких случаях они переживают за благополучие семьи, что приводит к усилению тревожности в будущем.

В качестве другой причины повышенной тревожности эксперт отметила генетическую предрасположенность. Также немаловажным фактором является непрожитая травматическая ситуация, такая как насилие или потеря близкого человека, о которых человек не рассказал другим.

Юлия Габерштейн указала на несколько методов борьбы с тревожностью, таких как анализы на серотонин — гормон, отвечающий за контроль над тревогой, а также когнитивно-поведенческая терапия. Важную роль в процессе выздоровления также играет поддержка со стороны близких людей, резюмировала специалист в эфире «Радио 1».

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