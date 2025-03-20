Бизнес-психолог дала советы по коммуникации с зумерами на работе

Бизнес-психолог, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун объяснила феномен конфликта между старшим поколением X и молодым поколением Z (зумеры) в трудовых коллективах.

Поколение X привыкло к жёсткой иерархической структуре, в то время как зумеры требуют к себе уважения просто по факту своего рождения, констатировала она в беседе с НСН.

«Если правильно выстроить отношения, то можно открыть огромный ресурс для того, чтобы эти два поколения стали классным дополнением друг к другу», — отметила Дажун.

По мнению психолога, поколение X должно взаимодействовать с младшими сотрудниками в качестве наставников, но при этом нужно правильно выстраивать коммуникацию.

Ранее бизнес-тренер Елена Григорьева выразила мнение, что зумеры являются более расслабленным поколением.