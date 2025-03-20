Психиатр ответил, нормально ли разговаривать самим с собой

Некоторые, находясь в одиночестве, могут что-то бормотать себе под нос. Возможно, вы и сами замечали за собой подобное. Почему так происходит и является ли это признаком нездорового состояния, «Клопс» узнал у врача-психиатра, нарколога Марины Калюжной.

Разговор с самим собой — довольно обычное явление, такие внутренние диалоги ведут люди всех возрастов, прокомментировала специалист.

«Исследования показывают, что практика мысленной речи связана с саморегуляцией, улучшением внимания и эмоциональной обработкой», — добавила психиатр.

Маленькие дети часто беседуют сами с собой во время игры. Это помогает малышам лучше организовывать мысли и развивать речь. Что касается взрослых, то подобные «приватные разговоры» помогают им справляться со стрессом или принимать важные решения, пояснила Калюжная. Как правило, эта привычка безобидна, вполне естественна и не свидетельствует о каких-то психологических расстройствах.

Когда начинать беспокоиться

Бывают случаи, когда разговоры с собой сопровождаются галлюцинациями, утратой контакта с реальностью или сильным дискомфортом.

«Вот это уже повод задуматься и начать беспокоиться, ведь подобные симптомы могут говорить о наличии психологических проблем. Например, шизофрении или тревожного расстройства», — обратила внимание доктор.

Если вас беспокоит частота или характер ваших внутренних диалогов, лучше обратиться к специалисту. Врач оценит состояние и определит характер возможных проблем, если таковые имеются.