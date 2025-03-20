Как противостоять сексуальным домогательствам на работе

С харассментом со стороны коллег и руководства сталкиваются порядка 75% сотрудников. Чаще, конечно, это явление затрагивает женщин, которые, увы, не всегда могут противостоять домогательствам. А порой и распознать их не в состоянии. Гештальт-психолог, специалист по работе с травмами, эмоциональной зависимостью и кризисному сопровождению Наталия Малахова в беседе с WomanHit рассказала, как может проявляться харассмент и как прекратить попытки коллег склонить вас к сексуальному контакту.

Этот многоликий харассмент

«Часто харассмент подразумевает необязательно прямые сексуальные домогательства, это понятие гораздо шире, и оно обозначает любой вообще нежелательный сексуальный подтекст, который возникает в рабочих коммуникациях», — подчеркивает эксперт.

Но женщины, как существа по природе склонные верить в сказки о принцах на белом коне, способны подменять понятия. Особенно это касается дам с низкой самооценкой, которые не умеют за себя постоять и ставят потребности других выше своих собственных. Они принимают харассмент за ухаживания, а значит и комплимент в свою сторону.

«И вот тут очень важно понимать разницу. В харассменте, в отличие от ухаживания, всегда есть сексуальный подтекст, которые проявляются достаточно ярко и считываются моментально», — напоминает психолог.

Вы не объект желания, а жертва

Намерения другого человека склонить вас к интиму — это всегда нарушение личных границ. Вы можете не ощутить это выраженно, но глубоко внутри будет не по себе, словно кто-то уже спешно и бесцеремонно раздевает вас и пытается использовать в угоду своей похоти. Зачастую такое происходит неожиданно, в совершенно неуместной обстановке. Вот вы готовите совместный отчет с руководителем, обсуждая важные нюансы, и вот он уже оказывается у вас за спиной и настойчиво обнимает за талию. Как правило, это не «разовая акция», и если не дать отпор, ситуация будет повторяться снова и снова. Во время делового обеда мужчина может отпустить пошлую шутку в ваш адрес, указывать глазами и мимикой на «секретную комнату» в офисе, где не мешало бы уединиться. Не исключены поглаживания, поцелуи в щеку и шею.

Причины и последствия домогательств

Эксперт советует не искать причины такого отношения к себе со стороны коллеги. Это может быть и общее настроение в коллективе, где много мужчин, склонных к доминированию над женщинами, и давняя детская травма, и нарциссизм, и даже патологии психики. Не ваша задача копаться в подноготной обидчика. Сейчас самое главное — прекратить все поползновения в ваш адрес.

«Харассмент опасен, даже если он не приводит к физическому насилию, потому что он может способствовать получению психологической травмы. Психологическое насилие иногда оставляет следы гораздо больше, чем физическое. Может привести к развитию посттравматического стрессового расстройства, депрессии, даже к зависимостям, к формированию постоянного чувства неконтролируемой тревоги у жертвы. Но и могут быть другие последствия. Это часто испытывание негативных эмоций, страсть, злость, желание мести, чувство вины, чувство стыда, снижение самооценки, чувство бессилия, могут начать, естественно, из-за таких действий возникать проблемы с доверием», — предостерегает эксперт.

Действуем всеми методами

Церемониться с такими людьми не стоит. Как раз та ситуация, когда нужно пресекать харассмент жестко и бесповоротно. Для начала укажите обидчику на то, что его действия вам неприятны, пригрозите обращением к вышестоящему руководству. Не сработало? Тогда собираем доказательную базу. Годятся скриншоты переписок со «скользкими» фразами в ваш адрес, диктофонные записи и видео, свидетельства очевидцев. Несем это все в HR-отдел, к начальнику и требуем провести внутреннее «расследование». Если и это не возымело эффекта, и руководитель, к примеру, встал на защиту «озабоченного» сотрудника, принимаем более суровые меры.