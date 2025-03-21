Сексолог оценила новую женскую уловку для привлечения мужчин

В TikTok завирусилось видео, где девушкам предлагают наносить на кожу выделения из влагалища, чтобы пользоваться вниманием мужчин. Эффективность этого трюка оценила психотерапевт, сексолог Софи Роос в беседе с HuffPost.

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Отмечается, что автор неожиданной техники соблазнения мужчин получила в основном негативные комментарии и быстро удалила ролик со страницы. Тем не менее Моон утверждает, что частица здравого смысла в ее словах была.

«Исследование 2020 года показало, что мужчины могут чувствовать запах сексуального возбуждения женщин, в том числе вагинальные выделения, особенно смазку, которая вырабатывается при возбуждении», — пояснила сексолог.

Рооз резюмировала, что аромат женских половых органов действительно может быть соблазнительным, но только в определенных условиях.

«Реакция мужчины на запах женских выделений будет зависеть от социального контекста. Если использовать их вместо духов в повседневной жизни, это скорее вызовет отвращение и мысли о плохой гигиене, а не влечение», — предупредила эксперт.

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