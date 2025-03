Обладатель самого большого пениса в мире предостерег мужчин

40-летний Мэтт Барр из Великобритании, которого считают обладателем самого большого пениса в мире, предостерег мужчин от введения в половой орган филлеров для его увеличения. Свое мнение по поводу модного тренда он высказал в интервью Need To Know.

© Lenta.ru

Барр прославился длиной пениса, составляющей порядка 40 сантиметров. Издание попросило его прокомментировать сообщение сети клиник Lushful Aesthetics, согласно которому 40 процентов дохода они получают от мужчин, увеличивающих половые органы при помощи инъекций силикона или ботокса.

«Пенис — невероятно сложный орган. По-моему, введение в него каких-то инородных субстанций — ужасная идея», — заявил британец.

Он также рассказал о своем приятеле, который увлекался подобными инъекциями, что в итоге привело к заражению крови.

Барр напомнил, что 99 процентов деятельности человека никак не связана с его половым органом.

«Большой пенис делает невозможным использование определенных поз в сексе и вообще контакт с некоторыми партнершами, — поделился он своим опытом. — Может понадобиться очень много времени, чтобы возбудиться и поддерживать эрекцию».

Барр также отметил, что ему из-за своей особенности приходится прилагать большие усилия, чтобы пристойно выглядеть на людях. При этом занятия сексом тоже требуют дополнительных усилий из-за множества ограничений. Британец признался, что не может представить, каково быть обладателем маленького пениса, однако призвал мужчин помнить, что их жизнь является чем-то большим, чем секс.

«В конечном счете, существует так много рисков, что я не могу понять необходимость всех этих уколов», — подытожил он.

Ранее Барр пожаловался на трудности с выбором одежды из-за своей особенности. В частности, он не может носить облегающие штаны.