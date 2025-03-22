Стало известно, почему взрослые не могут вспомнить младенческие годы

Многое хотелось бы вспомнить из младенчества: первые шаги, первые слова, первые впечатления от мира — такого огромного, пугающего, но бесконечно интересного. Увы, никому из нас это не дано: инфантильная амнезия надежно скрывает из памяти ранние мгновения жизни.

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А они там сохраняются, установило новое исследование, опубликованное в журнале Science.

«Одна действительно крутая возможность заключается в том, что воспоминания на самом деле все еще хранятся в мозгу взрослого человека. Просто мы не можем получить к ним доступ», — пояснила нейробиолог Тристан Йейтс из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Загадка памяти

Мы не можем, как бы ни старались, вспомнить события из самых ранних месяцев или лет жизни. Однако долгое время оставалось неясным, связано ли это с недостаточным развитием гиппокампа — ключевой области мозга, отвечающей за сохранение информации, — или с тем, что взрослые просто не могут их воспроизвести.

Чтобы пролить свет на этот вопрос, Йейтс и ее коллеги использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для сканирования мозга 26 детей в возрасте от 4 месяцев до 2 лет, выполнявших задание, связанное с памятью.

Детям показывали изображение нового лица, объекта или сцены на две секунды, а затем повторно демонстрировали то же изображение примерно через минуту — и измеряли в это время активность гиппокампа.

Чем выше она была, когда ребенок впервые видел новое изображение, тем дольше он разглядывал изображение при повторном показе. Поскольку младенцы обычно дольше смотрят на знакомые объекты, этот результат свидетельствует о том, что они запоминают то, что видят.

Самая сильная активность кодирования наблюдалась в задней части гиппокампа — области, наиболее связанной с воспроизведением воспоминаний у взрослых.

«Это исследование подтвердило способность к запоминанию информации», — сообщил когнитивный психолог Ник Тёрк-Браун из Йельского университета. «Хотя мы наблюдали это у всех младенцев в нашем исследовании, сигнал был сильнее у детей старше 12 месяцев, что предполагает определенную траекторию развития способности гиппокампа кодировать отдельные воспоминания», — добавила Йейтс.

Работа впечатляет, призналась поведенческий нейробиолог Эми Милтон из Кембриджского университета.

«Не так-то просто получить данные от таких маленьких детей, — заметила она. — Это определенно подтверждает идею о том, что незрелый гиппокамп способен выполнять по крайней мере какое-то кодирование эпизодической памяти».

Забыто, но не исчезло

Таким образом, неспособность взрослых вспомнить свои ранние годы, скорее всего, связана с проблемой воспроизведения воспоминаний. Тёрк-Браун объяснил это «несоответствием между тем, как воспоминание изначально было сохранено, и теми сигналами или "поисковыми запросами", которые мозг использует для попытки восстановить его».

Это может быть связано с кардинальными различиями опыта младенца от взрослого, чей мозг может помещать увиденное и услышанное в контекст и соответствующим образом категоризировать.

«Даже переход от ползания к ходьбе полностью меняет ваше восприятие мира», — заметила Йейтс.

Эксперименты на крысах дали схожие результаты. В исследовании 2016 года нейробиологи использовали метод оптогенетики, чтобы активировать нейроны, кодирующие детские воспоминания у взрослых крыс — и обнаружили, что эти воспоминания все еще существуют.