Назван тип личности, который не подходит для профессии пилота

Истероидный психотип личности считается неподходящим для пилота, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины, сооснователь программы «Врачи на борту», основатель сервиса для пассажиров «Летать здорово» Ольга Верба.

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«Профессиональный отбор пилотов проходит в несколько этапов. На первом этапе курсанты, подающие документы, проходят врачебно-летные экспертные комиссии, в состав которых обязательно входит авиационный психолог. Без его заключения решение комиссии не может быть принято. Чтобы стать пилотом, необходимо не только соответствовать всем медицинским требованиям, но и успешно пройти психологический отбор, который включает множество критериев, учитывающих специфику этой профессии», — отметила врач.

Для отбора пилотов используют различные психологические тесты, например СМИЛ, который оценивает психологический портрет, склонность и противопоказания к работе, уровень выраженности стресса и эмоциональное состояние, устойчивость к психологическим нагрузкам и другие качества.