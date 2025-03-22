Есть ли связь между мужской красотой и сексуальностью

Ученые выяснили, что красивые мужчины далеко не всегда становятся хорошими сексуальными партнерами. При этом те, кто не очень соответствует представлениям о настоящей мужской красоте, в сексе — на высоте.

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Про неуверенных в себе мужчин и прелюдию

По мнению ученых из Варшавского университета, мужчины, ощущающие себя не очень привлекательными, больше склонны доставить своей партнерше удовольствие. Особенно в случаях, когда они уверены: рядом с ними — красивая женщина, на которую может претендовать кто-то посимпатичнее их.

Условно «страшненькие» молодые люди больше склонны к оральным ласкам. Так они стараются и сохранить отношения, и повысить собственную ценность в глазах женщины.

В исследовании приняли участие 540 мужчин, у которых романы длились не менее трех месяцев. После беседы со всеми участниками, ученые сделали вывод: неуверенные в своей внешней привлекательности представители сильного пола компенсируют эту неуверенность за счет внимания к сексу, особенно — к предварительным ласкам.

Также для таких мужчин значительно важнее, чтобы женщина получила оргазм.

Про то, что не в красавце счастье

Эти выводы перекликаются с результатами исследований ученых из Университета штата Флорида. Они заявили, что брак будет более продолжительным и крепким, если женщина выходит замуж за не очень красивого мужчину. И сексуальная активность также играет здесь не последнюю роль.

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По мнению американских ученых, опросивших 113 семейных пар в возрасте от 20 лет, живущих в Техасе, семьи, в которых муж был менее привлекателен, счастья было больше, как и секса.

В то же время женщины, которым повезло стать супругами красавцев, постоянно испытывали страх несоответствия, что приводила к ряду неврозов. Так, эти женщины часто боялись располнеть и сидели на жестких диетах, что приводило к расстройствам пищевого поведения. При этом они могли чувствовать постоянное недовольство собой, страх потерять партнера, некоторые находились в депрессии.

В парах, где мужчина был не так привлекателен, была другая атмосфера. Женщины постоянно чувствовали внимание и поддержку со стороны мужей, в том числе и в домашних делах.

Также пары признали, что у них часто бывает секс, и оценили его очень высоко.

Про российскую реакцию

Попав в соцсети, новость вызвала бурную реакцию у пользователей. Для начала люди пытались понять, кого именно ученые определили, как «страшненьких». Критерии оценки мужской красоты приведены не были.

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Далее пользователи предположили, что ученые таким исследованием попробовали успокоить самих себя, потому что «они страшненькие просто».

«А что, есть нестрашные мужчины? Это же первый половой признак - кривые волосатые ноги, морда, как у обезьяны... Это наше все»; «Увидеть бы фотки исследователей, а то есть вероятность, что исследование ангажировано»; «Новость придумал страшный мужчина», — писали пользователи в комментариях.

При этом подписчики разных сообществ отметили, что такие выводы можно сделать про женщин. Так, многие сошлись на том, что полненькие девушки менее заморочены на диетах и внешнем виде, реже испытывают тревогу и страдают от депрессии, а потому более страстны и раскрепощены в постели.