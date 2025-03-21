Психолог рассказала, чем лучше всего заниматься в отпуске

Походы по экскурсиям стоит исключить.

Важно «уметь отдыхать». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Сегодня, когда мы говорим об эффективности — это значит, что мы должны уметь не только работать, но и отдыхать. Если мы говорим об отпуске, то рекомендовано менять картинку во время отпуска. На хороший отпуск понадобится ресурс. Даже не думайте бегать по экскурсиям, нужно просто принять горизонтальное положение. С книгой, без компьютера».

Ранее Соловьёва заявила, что перфекционисты и трудоголики лишают себя радости. Первые получают удовлетворение только в случае идеального результата проделанной работы. Вторые — не видят ценности в отдыхе и удовольствиях.