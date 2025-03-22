Эксперт по этикету назвала ошибки, которые могут испортить свидание

Всемирный день этикета, ежегодно отмечаемый 21 марта, является прекрасным поводом, чтобы узнать о том, как поведение может влиять на восприятие окружающих. Специалист по этикету Надежда Коломацкая рассказала, как этикет регулирует чувства и как правильно вести себя на свидании, чтобы оно не стало последним.

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Приглашая девушку на свидание, особенно в прохладную погоду, важно предупредить ее о комфортном формате одежды. Поскольку, если приглашающий запланировал прогулку по парку, а она придет в легкой обуви, то может возникнуть неловкость. Для похода в ресторан, например, тоже нужно одеться соответствующе.

Весна — непредсказуемое время года. Вроде бы солнышко располагает к длительным прогулкам, но у вас всегда должен быть запасной план Б, чтобы можно было пойти погреться. Это может быть какая-то выставка, музей, интересные локации, закрытая смотровая площадка, кафе или ресторан. Это позволит насладиться моментом, согреться и дальше продолжить прогулку, любуясь природой, — сообщила Коломацкая.

Выбор цветов — тоже важный пункт. Если предполагается прогулка или длительное времяпрепровождение вместе, то стоит отдать предпочтение композициям в коробках или корзинках, чтобы цветы за это время не погибли.

Также советую заранее узнать, не является ли девушка аллергиком. Весна — период цветения и прогулок по ботаническим садам и оранжереям. Если вы не знаете, есть ли у вашей избранницы аллергия на растения, в такие места ее лучше не приглашать, — заключила эксперт по этикету в беседе с Life.ru.

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