Что мешает быть счастливым после 30 лет

Психотерапевт Крашкина: уровень счастья снижается после 30 лет. Причины неудивительны для взрослого человека — например, проблемы со здоровьем или деньгами. И, кстати, именно после 30 многие сталкиваются с кризисом среднего возраста и переосмыслением жизненных целей. Как оставаться счастливым даже в этих условиях — узнаете ниже.

От чего зависит счастье

Уровень счастья может меняться в зависимости от жизненного этапа и обстоятельств, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Причины, по которым после 30 лет он стремится вниз:

физиологические: изменения в гормональном фоне, метаболизме и общем состоянии здоровья могут отразиться на самочувствии и настроении;

социальные: после 30 начинают давить карьерные и семейные обязательства, могут появиться финансовые трудности и прочие жизненные трудности.

Но также имеют значение индивидуальные особенности и способности адаптироваться к стрессам.

«Поэтому важно развивать эмоциональную устойчивость и находить способы для поддержания внутреннего равновесия», — сказала специалист.

Как поддержать уровень счастья

Сохранять уровень счастья помогают:

здоровый образ жизни;

регулярная физическая активность;

эмоциональная поддержка со стороны близких.

Исследование учёных о счастье

Специалисты Гарвардского университет 85 лет следили за жизнью 268 выпускников. У них узнавали о физическом и психическом здоровье, карьере и семье.

В результате получилось две группы людей — счастливые и наоборот. Дальше учёные определили, что объединяло всех попавших в первую. Мы рассказали об этом здесь.