Что мешает быть счастливым после 30 лет? Мнение психотерапевта
Психотерапевт Крашкина: уровень счастья снижается после 30 лет. Причины неудивительны для взрослого человека — например, проблемы со здоровьем или деньгами. И, кстати, именно после 30 многие сталкиваются с кризисом среднего возраста и переосмыслением жизненных целей. Как оставаться счастливым даже в этих условиях — узнаете ниже.
От чего зависит счастье
Уровень счастья может меняться в зависимости от жизненного этапа и обстоятельств, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.
Причины, по которым после 30 лет он стремится вниз:
- физиологические: изменения в гормональном фоне, метаболизме и общем состоянии здоровья могут отразиться на самочувствии и настроении;
- социальные: после 30 начинают давить карьерные и семейные обязательства, могут появиться финансовые трудности и прочие жизненные трудности.
Но также имеют значение индивидуальные особенности и способности адаптироваться к стрессам.
«Поэтому важно развивать эмоциональную устойчивость и находить способы для поддержания внутреннего равновесия», — сказала специалист.
Как поддержать уровень счастья
Сохранять уровень счастья помогают:
- здоровый образ жизни;
- регулярная физическая активность;
- эмоциональная поддержка со стороны близких.
Исследование учёных о счастье
Специалисты Гарвардского университет 85 лет следили за жизнью 268 выпускников. У них узнавали о физическом и психическом здоровье, карьере и семье.
В результате получилось две группы людей — счастливые и наоборот. Дальше учёные определили, что объединяло всех попавших в первую. Мы рассказали об этом здесь.