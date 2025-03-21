Жаворонки и совы: психиатр перечислил способности двух типов людей

Клопс.Ru

Главный принцип деления людей на «сов» и «жаворонков» всем известен. Первые бодрствуют утром и днём, вторые — активны вечером и ночью. Есть ли ещё какие-то различия в поведении двух «птиц», «Клопс» рассказала калининградский психотерапевт, психиатр высшей категории Елена Голопуро.

Психиатр перечислила способности людей жаворонков и сов
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Режим дня человека во многом зависит от биологических циркадных ритмов, именно они влияют на нашу активность все 24 часа. У отдельных людей они могут течь по-разному, что и отражается на самочувствии в течение дня.

«Здесь очень важно адаптировать под себя рабочий график, — прокомментировала специалист. — Если есть такая возможность, проблем со сном и пробуждением не возникнет, будь то утро или ночь».

«Жаворонок»

Человек склонен рано просыпаться утром и ложиться спать задолго до полуночи. У этого типа людей больше энергии и работоспособности до двенадцати часов дня. А вот после полудня их биоритмы начинают снижаться.

«Жаворонки пунктуальны и очень организованы, с трудом переносят сменные графики работы. Также замечено, что у любителей раннего пробуждения крепче здоровье», — отметила Голопуро.

«Сова»

Предпочитает просыпаться ближе к середине дня, а то и позже, и засыпать, как правило, после полуночи. Истинными «совами» рождаются очень редко, чаще ими становятся ввиду различных обстоятельств, пояснила доктор. Например, молодые люди, увлечённые делами и развлечениями, быстро привыкают к ночному образу жизни.

«Считается, что «ночные пташки» более успешные, а также проявляют очень высокие интеллектуальные способности», — заключила психиатр.