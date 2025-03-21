Психиатр перечислила способности людей жаворонков и сов

Главный принцип деления людей на «сов» и «жаворонков» всем известен. Первые бодрствуют утром и днём, вторые — активны вечером и ночью. Есть ли ещё какие-то различия в поведении двух «птиц», «Клопс» рассказала калининградский психотерапевт, психиатр высшей категории Елена Голопуро.

Режим дня человека во многом зависит от биологических циркадных ритмов, именно они влияют на нашу активность все 24 часа. У отдельных людей они могут течь по-разному, что и отражается на самочувствии в течение дня.

«Здесь очень важно адаптировать под себя рабочий график, — прокомментировала специалист. — Если есть такая возможность, проблем со сном и пробуждением не возникнет, будь то утро или ночь».

«Жаворонок»

Человек склонен рано просыпаться утром и ложиться спать задолго до полуночи. У этого типа людей больше энергии и работоспособности до двенадцати часов дня. А вот после полудня их биоритмы начинают снижаться.

«Жаворонки пунктуальны и очень организованы, с трудом переносят сменные графики работы. Также замечено, что у любителей раннего пробуждения крепче здоровье», — отметила Голопуро.

«Сова»

Предпочитает просыпаться ближе к середине дня, а то и позже, и засыпать, как правило, после полуночи. Истинными «совами» рождаются очень редко, чаще ими становятся ввиду различных обстоятельств, пояснила доктор. Например, молодые люди, увлечённые делами и развлечениями, быстро привыкают к ночному образу жизни.