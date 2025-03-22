Психотерапевт объяснил, почему уровень счастья падает после 30 лет

Уровень счастья после 30 лет может снижаться из-за определенных физиологических и социальных факторов, включая финансовые проблемы и трудности со здоровьем. Об этом рассказала психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

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«С одной стороны, изменения в гормональном фоне, метаболизме и общем состоянии здоровья могут влиять на настроение и самочувствие. С другой — это период, когда на человека начинают давить карьерные и семейные обязательства, финансовые трудности и другие жизненные стрессы», — объяснила она.

Врач отметила, что в этом возрасте многие люди сталкиваются с кризисом среднего возраста и переосмыслением жизненных целей. Уровень счастья также зависит от индивидуальных особенностей и способности человека адаптации к стрессам.

«Поэтому важно развивать эмоциональную устойчивость и находить способы для поддержания внутреннего равновесия», — пояснила специалист.

По ее словам, важную роль играют здоровый образ жизни, регулярная физическая активность и эмоциональная поддержка со стороны близких. Крашкина уточнила, что даже при высоком уровне стресса регулярные занятия, качественный сон и поддержка со стороны близких помогают сохранить эмоциональную стабильность и повысить общий уровень счастья, сообщает РИАМО.

Ранее Крашкина сообщила, что понедельник у многих людей ассоциируется с напряжением и дискомфортом. Кроме того, если сразу ждать, что начало недели будет трудным, то так и произойдет.

«Грустный понедельник» наступил 20 января. Этот термин появился в 2005 году. По мнению экспертов, в третий понедельник января уровень счастья в мире падает ниже, чем в любой другой день года. Британский психолог Клифф Арнольд разработал формулу депрессии.