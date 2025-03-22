Ученые выяснили, как танцы помогают справиться со стрессом

Танцы не только поднимают настроение, но и играют значительную роль в эффективном управлении стрессом, укреплении психологической устойчивости и улучшении общего самочувствия. Это следует из нового международного исследования, сообщает Университет Суррея (Великобритания).

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Результаты показывают, что занятия танцами могут способствовать выражению эмоций и укреплению социальных связей, создавая мощную защиту от стресса. Это не только поднимает настроение, но и стимулирует выделение таких гормонов, как окситоцин и эндорфины, которые связаны с чувствами счастья и привязанности.

Исследование предполагает, что «музыкальные перерывы» снижают состояния тревожности, нервозности, беспокойства, а также уровень кортизола в слюне, частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Обзор, опубликованный в журнале Psychology of Sport and Exercise, содержит многопрофильный подход, объединяющий психологию, нейробиологию и социокультурные перспективы. Международная команда ученых, эксперты в обучении и преподавании танцев, собрала данные из широкого диапазона исследований, изучающих эффекты танцев на стресс. Они включали не только обзор существующей литературы по танцам, но и изучение связанных тем: влияние музыки и ритма, социального взаимодействия и физиологических реакций на движения.

Доктор Джонатан Скиннер, доцент по антропологии мероприятий в Университете Суррея, сказал: