Как сохранить интерес в браке

«Любовь живет три года» — эту фразу многие воспринимают как приговор. Но что, если спустя 10 лет вместе можно чувствовать то же волнение, что и вначале?

Секрет не в романтике или подарках, а в умении работать с рутиной. Пары, годами соблюдающие одни и те же ритуалы, часто жалуются на скуку. Но проблема не в самих ритуалах, а в отсутствии гибкости. Попробуйте изменить детали: закажите еду из нового ресторана, устройте пикник дома или посмотрите фильм вместо сериала. Мозг воспринимает такие мелочи как новизну, что вызывает выброс гормона радости.

Еще один совет — чаще ссориться. Не токсично, а конструктивно. Раз в неделю устраивайте «разбор полетов»: 20 минут на претензии и 20 — на поиск решений. Это помогает не копить обиды и учит слышать друг друга.

И наконец, откажитесь от деления обязанностей по гендеру. Мужчина, который готовит, или женщина, которая чинит розетки, — это не нарушение ролей, а способ сохранить интерес. Новые навыки партнера открывают его с неожиданной стороны, поддерживая любопытство и влечение.

Ранее сообщалось, что глаза называют зеркалом души, но часто мы избегаем долгого зрительного контакта, особенно в моменты смущения или волнения. А что, если попробовать задержать взгляд на 10 секунд? Это простое действие может кардинально изменить ваше общение.