Семейные конфликты: как общаться с близкими и сохранить мир, даже если тебя все бесит
Бывают ли отношения без ссор? Можно ли с ходу разрешить все конфликты? Ну, конечно же, нет, это невозможно. Но что делать, когда с близкими возникают трудности в общении, когда у каждого своя точка зрения, которую, порой, сложно принять другому? Как сохранять благожелательную атмосферу в семье, когда поступки и высказывания партнера вызывают бурю эмоций, нам рассказала психолог, психотерапевт Людмила Круговых.
Почему происходят ссоры
В моменты спора мы, как правило, считаем, что именно наша точка зрения единственно верная. А вот наш партнер не хочет понять нас, не видит очевидных вещей или остается совершенно невнимательным и бесчувственным. Вот если бы он таким не был, то все было бы хорошо. На самом деле в этой ситуации страдают всегда обе стороны. Мы не всегда видим, знаем, способны почувствовать, что происходит с близким человеком, особенно если находимся в своих собственных переживаниях.
«Партнеров можно, как правило, разделить на две группы. Одни считают, что проблему нужно решать. И у этих людей чаще всего есть четкое видение, как она должна быть решена. Если в паре оба таковые, то в отношениях часто можно наблюдать борьбу, войну, непримиримость, когда каждый настаивает на своем. Другие избегают разговоров, конфликтов, конфронтации. Часто они склонны принимать точку зрения партнера, хотя внутренне не согласны. И потом продолжают делать по-своему, тем самым вызывая неимоверный гнев или растерянность у другого, потому что тому кажется, что "все же решили»«, — рассказывает психолог.
Не бывает отношений без проблем
Важно договориться, что проблемы в паре есть и будут возникать. Это часть жизни. Многие думают, что проблемы необходимо решать и хотят это сделать одним махом. Поговорить или закатить скандал, но найти выход. Но ведь есть проблемы, у которых нет решений.
Наш эксперт: 'Есть черты характера, которые невозможно изменить. Есть реакции, которые не перестроить. И я не считаю, что это повод подавать на развод. Иногда с какими-то сложностями становится возможно примириться, особенно, когда мы понимаем, почему именно так партнер реагирует \ думает \ ведет себя».
По словам психолога, когда пара делает проблемы частью отношений, уходит много напряжения и жить становится легче. Самый сложный период — после романтической стадии конфетно-букетного периода. Тогда спадает пелена идеализации и вторая половинка начинает проявляться не только своими привоекательными качествами, но и раскрывает привычки, характер, взгляды на жизнь, которые могут не совпадать с вашими. Иногда бывает, что к этому времени уже и брак зарегистрирован, и ребенок появился.
«Именно тут важно встроить конфликты, непонимание и проблемы в отношения как их неотъемлемую часть. Дальше важно учиться об этом говорить, обсуждать, допускать, что не на все проблемы будет находиться быстрое решение», — советует психолог.
Ссоры — это нормально
Любой конфликт — это точка роста в паре. Важно давать этому конфликту место, допустить, что ссориться, ругаться, выяснять отношения и выражать свои эмоции — нормально. Не нормально при этом унижать, оскорблять, делать больно, чтобы самоутвердиться.
«Такое поведение точно не будет конструктивным. Но при этом рассказать партнеру, что в определенной ситуации вы готовы его убить, что в вас поднимается ненависть — это часть конструктивного скандала. Да, такое бывает. И такая практика позволяет в паре не накапливать напряжение и агрессию, которая потом обычно в самый неподходящий момент действительно разрушает всю жизнь», — акцентирует эксперт.
Конфликт не должен мешать другим сферам жизни
Сделайте так, чтобы конфликт параллельно присутствовал в вашей жизни и не блокировал ваше взаимодействие на других уровнях. Если вас бесит мама мужа, а он не решает эту проблему, то это не повод отказывать ему в сексе. Психолог:
«Чтобы выстроить таким образом отношения, нужно много устойчивости. Сегодня часто можно встретиться с я-центрированной позицией. И она сейчас активно подпитывается идеей, что нужно выбирать себя. Эта идея может стать губительной для отношений, т. к. это детская позиция. Ребенок живет в убеждении, что весь мир крутится вокруг него. И все ему должны. И все будет так, как хочет он. Ребенок не учитывает, что есть кто-то другой, чьи интересы так же важны».
Поставьте себя на его место
Если вы научитесь ставить себя на место партнера — считайте уже полдела сделано. Ведь за тем или иным поведением (даже очень уверенным и даже агрессивным) может стоять уязвимость, боль, слабость, которую именно так партнер научился прятать. Для него нападение — это лучшая защита. И вам важно понять, почему он так делает, поставив себя на его место.
«Когда вы начнете маленькими шажками двигаться навстречу друг другу, допуская, что раните друг друга, но при этом оба хотите найти решение, то постепенно доверия будет становиться больше, а решения будут находиться», — советует психолог.