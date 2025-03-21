Как общаться с близкими и сохранить мир, даже если тебя все бесит

Бывают ли отношения без ссор? Можно ли с ходу разрешить все конфликты? Ну, конечно же, нет, это невозможно. Но что делать, когда с близкими возникают трудности в общении, когда у каждого своя точка зрения, которую, порой, сложно принять другому? Как сохранять благожелательную атмосферу в семье, когда поступки и высказывания партнера вызывают бурю эмоций, нам рассказала психолог, психотерапевт Людмила Круговых.

Почему происходят ссоры

В моменты спора мы, как правило, считаем, что именно наша точка зрения единственно верная. А вот наш партнер не хочет понять нас, не видит очевидных вещей или остается совершенно невнимательным и бесчувственным. Вот если бы он таким не был, то все было бы хорошо. На самом деле в этой ситуации страдают всегда обе стороны. Мы не всегда видим, знаем, способны почувствовать, что происходит с близким человеком, особенно если находимся в своих собственных переживаниях.

«Партнеров можно, как правило, разделить на две группы. Одни считают, что проблему нужно решать. И у этих людей чаще всего есть четкое видение, как она должна быть решена. Если в паре оба таковые, то в отношениях часто можно наблюдать борьбу, войну, непримиримость, когда каждый настаивает на своем. Другие избегают разговоров, конфликтов, конфронтации. Часто они склонны принимать точку зрения партнера, хотя внутренне не согласны. И потом продолжают делать по-своему, тем самым вызывая неимоверный гнев или растерянность у другого, потому что тому кажется, что "все же решили»«, — рассказывает психолог.

Не бывает отношений без проблем

Важно договориться, что проблемы в паре есть и будут возникать. Это часть жизни. Многие думают, что проблемы необходимо решать и хотят это сделать одним махом. Поговорить или закатить скандал, но найти выход. Но ведь есть проблемы, у которых нет решений.

Наш эксперт: 'Есть черты характера, которые невозможно изменить. Есть реакции, которые не перестроить. И я не считаю, что это повод подавать на развод. Иногда с какими-то сложностями становится возможно примириться, особенно, когда мы понимаем, почему именно так партнер реагирует \ думает \ ведет себя».

По словам психолога, когда пара делает проблемы частью отношений, уходит много напряжения и жить становится легче. Самый сложный период — после романтической стадии конфетно-букетного периода. Тогда спадает пелена идеализации и вторая половинка начинает проявляться не только своими привоекательными качествами, но и раскрывает привычки, характер, взгляды на жизнь, которые могут не совпадать с вашими. Иногда бывает, что к этому времени уже и брак зарегистрирован, и ребенок появился.

«Именно тут важно встроить конфликты, непонимание и проблемы в отношения как их неотъемлемую часть. Дальше важно учиться об этом говорить, обсуждать, допускать, что не на все проблемы будет находиться быстрое решение», — советует психолог.

Ссоры — это нормально

Любой конфликт — это точка роста в паре. Важно давать этому конфликту место, допустить, что ссориться, ругаться, выяснять отношения и выражать свои эмоции — нормально. Не нормально при этом унижать, оскорблять, делать больно, чтобы самоутвердиться.

«Такое поведение точно не будет конструктивным. Но при этом рассказать партнеру, что в определенной ситуации вы готовы его убить, что в вас поднимается ненависть — это часть конструктивного скандала. Да, такое бывает. И такая практика позволяет в паре не накапливать напряжение и агрессию, которая потом обычно в самый неподходящий момент действительно разрушает всю жизнь», — акцентирует эксперт.

Конфликт не должен мешать другим сферам жизни

Сделайте так, чтобы конфликт параллельно присутствовал в вашей жизни и не блокировал ваше взаимодействие на других уровнях. Если вас бесит мама мужа, а он не решает эту проблему, то это не повод отказывать ему в сексе. Психолог:

«Чтобы выстроить таким образом отношения, нужно много устойчивости. Сегодня часто можно встретиться с я-центрированной позицией. И она сейчас активно подпитывается идеей, что нужно выбирать себя. Эта идея может стать губительной для отношений, т. к. это детская позиция. Ребенок живет в убеждении, что весь мир крутится вокруг него. И все ему должны. И все будет так, как хочет он. Ребенок не учитывает, что есть кто-то другой, чьи интересы так же важны».

Поставьте себя на его место

Если вы научитесь ставить себя на место партнера — считайте уже полдела сделано. Ведь за тем или иным поведением (даже очень уверенным и даже агрессивным) может стоять уязвимость, боль, слабость, которую именно так партнер научился прятать. Для него нападение — это лучшая защита. И вам важно понять, почему он так делает, поставив себя на его место.