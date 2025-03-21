Прослушивание любимой музыки оказалось полезно при одиночестве

В рамках нового исследования, опубликованного в журнале Psychology of Music, учёные провели два эксперимента. Они показали, как музыка влияет на наше состояние.

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У всех нас есть фундаментальная потребность в принадлежности. Из-за неспособности общаться с другими могут развиться депрессия, тревожность, низкая самооценка. Есть традиционные способы удовлетворения этой потребности (например, проведение времени с семьёй), а есть нетипичные стратегии. Одна из них — прослушивание музыки. Оно действует как социальный суррогат.

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Благодаря музыке мы можем не так остро ощущать одиночество. Она помогает нам ощущать связь с артистами, может заставить нас почувствовать погружение в мир музыки, может напоминать нам о других.

В первом эксперименте учёные спрашивали участников об их любимых телешоу и о прослушивании музыки. Было обнаружено, что прослушивание именно любимой музыки помогает менее остро ощущать одиночество.

Для второго эксперимента исследователи разработали тест, измеряющий эффективность любимой музыки в качестве ответа на социальную угрозу. Участники играли в виртуальную игру с бросанием мяча. В результате прослушивание любимых песен смягчало для людей негативные последствия социальной угрозы.

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