«Кто я?» Как преодолеть кризис идентичности

Объяснить этот кризис и «диагностировать» его у себя довольно просто. Есть тест двадцати высказываний «Кто Я?», в котором предлагается назвать 20 утверждений про себя. Как правило, с первыми пятью пунктами человек справляется быстро. Даже будучи в кризисе, человек все равно может опираться на свои ключевые роли: «я женщина», «я человек», «я сотрудник», «я мать», «я дочь», «я сестра», «я гражданин» и другие. Эти базовые идентичности остаются с нами, даже когда все вокруг кажется нестабильным. Но когда и эти опоры перестают быть достаточными, возникает ощущение потерянности.

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Если у вас возникают мысли: «Я ничто, я не знаю, кто я, я не могу ответить на этот вопрос», то, вероятно, что в данный момент вы находитесь в кризисе – «кризисе идентичности».

Обычно он продолжается год-два. Если процесс затягивается, происходит стагнация личности. Поэтому так важно рефлексировать, чаще обращать внимание на свои внутренние процессы.

Что же происходит?

Кризисы случаются на протяжении всей жизни человека. Однако дело не только в возрасте. В идеале зрелость у тех, кому за 30, проявляется в следующем: человек чувствует внутреннюю гармонию, осознает свою уникальность и то, что он ответственность за свою жизнь, и при этом стремится к сохранению стабильности и целостности в постоянно меняющемся мире.

Но в период кризиса целостность рушится. Психолог Ксения Мазитова объяснила, что кризис идентичности – это сложное явление, в процессе которого человек находится в поиске своего места, роли и предназначения в социуме.

Сложность кризиса идентичности заключается в его многогранности. Он может возникать из-за утраты привычных ориентиров, столкновения с иными культурными традициями или же из-за внутреннего конфликта между личными желаниями и общественными ожиданиями.

Вынужденная смена жительства тоже может спровоцировать кризис. В таких условиях человек начинает переосмысливать свое место в мире, что часто приводит к экзистенциальным размышлениям и поиску смыслов.

Впервые психологи замечают кризис идентичности у людей подросткового возраста. Как правило, подростки успешно справляются с ним, проходя путь своего становления. Но иногда подобный кризис случается и в 40-летнем возрасте.

«Если подростковый кризис идентичности не пройден, то последующие возрастные переломные моменты будут переживаться сложнее, тяжелее. Это как в школе: пропустил одну тему – уже не понимаешь весь цикл. И вот человеку 30+ лет, он молод, успешен и уже устроил свою жизнь, как приходит кризис идентичности», – рассказывает психолог.

В возрасте около 40 лет человек переживает седьмой кризис, связанный с чувством сохранения рода. Это проявляется в заботе о следующем поколении, его воспитании и поддержке.

«Предвестниками такого кризиса середины жизни могут быть усталость от рутины, сомнения в выборе жизненного пути, страх старения, желание радикальных перемен, переоценка ценностей, чувство упущенных возможностей. Человек начинает чаще анализировать свою жизнь. В итоге попадает в эмоциональную нестабильность и апатию – начинается возрастной кризис, к которому может присоединиться и "кризис идентичности". Я признаюсь, вначале думала, что у меня экзистенциальный кризис потери смысла жизни. Думала: "Брошу все, пойду работать бариста!" А оказалось все проще: это очередной цикл подошел к концу, и то, что я чувствую, не у меня одной, и называется "кризисом идентичности". Если есть ощущение, что вы потеряли себя, одолевает лень, нет мотивации, непонятно, куда идти дальше и чего хотеть, вы чувствуете апатию, грусть — поздравляю, это ОНО, и вы в кризисе», – говорит о своем опыте психолог Ксения Мазитова.

После 30+ приходит осознание зрелости: ты уже не тот юный 20-летний или 25-летний человек, который только начинает свой путь. В молодости мы набираемся опыта: учимся, строим первые отношения, переживаем новые эмоции, пробуем себя в разных ролях. Это время, когда мы хватаем все, что попадается в руки, и разбираемся с этим на ходу.

Но после 30 все меняется. У тебя уже есть определенный статус, должность, финансовая подушка, возможно, квартира, дом, машина, дети. И тут возникает вопрос: «Что с этим всем делать? Как с этим жить?» Раньше мы просто бежали вперед, использовали все возможности, и это было интересно. Но теперь количество перестает быть важным – хочется качества, возникает делание перейти на новую ступень. Это не кризис упадка, а кризис роста: ты чувствуешь, что можешь больше, у тебя есть ресурсы, желания и возможности. Но как их реализовать – непонятно.

Раньше ты был ограничен: студент, зависимый от родителей, без опыта и средств. Теперь у тебя есть свобода, деньги, время, но ты как будто теряешься: «А что дальше?» Дискотеки и прогулки с друзьями больше не привлекают, но и профессиональные клубы или дорогие машины кажутся чем-то чуждым. Хочется чего-то большего, весомого, глубокого, но пока непонятно, как этого достичь. Это и есть суть кризиса: ты готов к новому этапу, но еще не нашел, в чем он должен заключаться.

Вот несколько рекомендаций, как можно справиться с этим состоянием. Однако помните, что для каждого человека они должны быть индивидуальными. Помочь с проработкой своей стратегии может психолог.

Как справиться с кризисом сорока лет?

С возрастом важно научиться уважать опыт и знания, а не полагаться только на физические возможности.

Социальные отношения должны становиться более глубокими и значимыми, а не сводиться только к сексуальным ролям.

Нельзя позволять себе эмоционально «закрываться» из-за потерь или отдаления детей. Важно оставаться открытым для новых эмоциональных связей.

Нужно избегать застоя, сохранять гибкость мышления и пробовать новые подходы, а не цепляться за старые привычки.

Что поможет при кризисе идентичности?

Осознать то, что это этап вашего роста. Понять, что кризис идентичности часто сопровождается чувством изоляции. Помнить о том, что именно приносит вам радость и наполняет жизнь смыслом. Постепенно восстанавливать отношения с людьми, которые для вас важны. Учитесь выражать свои чувства и говорить о своих потребностях при контакте с другими.

Кризис идентичности может быть сигналом того, что ваши истинные потребности не удовлетворяются.

Спросите себя:

Чего я действительно хочу? Что для меня важно? Что я делаю, потому что «надо», а что – потому что это мой выбор?

Это поможет лучше понять себя и свои желания.

Помните, что, если состояние «Кто Я?» длится – по вашим ощущениям и восприятию – уже давно, попробуйте найти ответ в кабинете психолога. Он поможет восстановить контакт с собой и другими, а главное –вы получите профессиональную поддержку специалиста.

Другие полезные советы экспертов и специалистов можно почитать в рубрике ИА «Уральский меридиан» «Что делать…».